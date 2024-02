Da venerdì 1° marzo 2024, e per ogni venerdì, dalle ore 18:00 alle ore 19:00, RTL 102.5 farà ballare e cantare tutti gli italiani. Massimo Alberti, storico dj della prima radio d’Italia, sarà in onda con “‘70 ‘80 ‘90 all’ora”, per un’ora di successi intramontabili che hanno rappresentato la colonna sonora di intere generazioni.

RTL 102.5 presenta “‘70 ‘80 ‘90 all’ora”: i grandi successi mixati da Massimo Alberti

Un nuovo appuntamento settimanale dal titolo “‘70 ‘80 ‘90 all’ora” è pronto a sbarcare sulle frequenze radio di RTL 102.5, la prima radiovisione d’Italia. Gli ascoltatori avranno infatti l’opportunità di rivivere le emozioni e le atmosfere delle epoche passate attraverso le hit che hanno fatto la storia della musica. I brani saranno mixati da Massimo Alberti.

“Un modo unico per dare il benvenuto al weekend, accompagnando gli italiani in viaggio e non solo”, afferma il dj Massimo Alberti. “Un’ora di musica non stop, con una carrellata di successi che si susseguono ininterrottamente, uno dopo l’altro. Una volta sintonizzati, non riuscirete più a staccarvi dalla radio. Credetemi”.

Dove seguire “‘70 ‘80 ‘90 all’ora”

“‘70 ‘80 ‘90 all’ora”, è in onda ogni venerdì, dalle 18:00 alle 19:00, su RTL 102.5, in radio e in radiovisione ai canali 36 del digitale terrestre e 736 di Sky e sempre in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play.

RTL 102.5: la prima ridiovisione italiana

RTL 102.5 è un’emittente radiofonica nazionale privata italiana. La radio utilizza il formato hit radio, un format che prevede, per quanto concerne la programmazione musicale, solo ed esclusivamente la messa in onda di grandi successi, italiani e stranieri. Il gruppo radiofonico italiano comprende anche il canale televisivo RTL 102.5 TV, che da settembre 2007 ha lanciato la formula della radiovisione, ovvero la trasmissione in contemporanea sia in radio che in televisione della diretta radiofonica. La redazione, nata il 26 agosto 1991, è stata la prima struttura giornalistica in ordine cronologico nella storia della radiofonia privata nazionale italiana. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per l’autorevolezza e la qualità del prodotto editoriale.