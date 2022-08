RTL 102.5 celebra la musica dell’estate, e come ogni anno da sei anni a questa parte, riparte l’imperdibile Power Hit Estate 2022, l’evento musicale più atteso dell’anno. Ad ospitare la manifestazione sarà ancora una volta la splendida cornice dell’Arena di Verona. Al termine della serata verrà eletta la power hit dell’estate 2022. Al timone della sesta edizione del contest, troveremo Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Matteo Campes. Ma quando si terranno gli RTL 102.5 Power Hit Estate 2022? Si potrà vedere in TV? Chi sono i cantanti in scaletta? Ecco di seguito tutte le risposte alle vostre domande.

RTL 102.5 Power Hits Estate 2022, la scaletta di stasera: ospiti, cantanti sul palco e dove vederla in TV

Dopo Battiti Live, Tim Summer Hits e il Coca Cola Summer Festival, la sesta edizione degli RTL 102.5 Power Hit dell’estate 2022 chiuderà una stagione straordinaria per la musica italiana. L’evento targato RTL 102.5 andrà in onda questa sera, mercoledì 31 agosto 2022, a partire dalle 20.45 all’Arena di Verona. Sul grande palco verrà decretata la hit vincitrice, dopo aver ascoltato diverse esibizioni da parte dei grandi artisti ospiti.

La serata andrà in onda live in radiovisione su RTL 102.5, Radio Zeta, in streaming su RTL 102.5 Play. L’evento andrà anche in onda in simulcast su Sky Uno, NOWTV e in chiaro su TV8. In ciascuno dei precedenti canali, infine, la trasmissione avrà inizio alle 20:45.

RTL 102.5 Power Hits Estate 2022, la scaletta di stasera: ospiti e cantanti sul palco

Stasera agli RTL 102.5 Power Hits Estate 2022 super ospiti saranno Biagio Antonacci ed Eros Ramazzotti. In attesa di scoprire chi sarà il vincitore, ecco l’elenco completo dei cantanti in scaletta che si esibiranno mercoledì 31 agosto 2022.