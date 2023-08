Inizia un viaggio lungo migliaia e migliaia di chilometri. Inizia un viaggio intorno al mondo. Nicole Iannacone, 18 anni, giovanissima speaker del gruppo RTL, ci porterà in giro per il mondo e racconterà ogni tappa sui social di RTL 102.5: immagini, video, avventure, usi e costumi di tanti Paesi diversi raccontati con gli occhi e la voce di una vera protagonista della Generazione Zeta.

RTL 102.5 in viaggio per il mondo con la speaker Nicole Iannacone

Zaino in spalle per Nicole Iannacone, giovane speaker di RTL, che è partita oggi alla volta di Los Angeles. “Vi racconterò tante storie, vi porterò con me in questo viaggio entusiasmante”, dice Nicole prima di imbarcarsi sul volo che da Roma la condurrà direttamente in California.

Un viaggio che farà il giro del mondo, fatto di tantissime tappe quello che la giovanissima voce del gruppo radiofonico si prepara a percorrere. Per seguire le mille avventure della giovane Nicole non vi resta che seguire tutti i giorni i social di RTL 102.5, e scoprire ogni tappa, curiosità e molto altro ancora su questa bellissima avventura.

Chi è Nicole Iannacone

Nicole Iannacone è nata a Roma il 21 Ottobre 2004 ed è la speaker più giovane della grande famiglia di RTL. Vera rappresentante della cosiddetta “generazione zeta”, appassionata della radio sin da bambina, sta muovendo i primi passi in questo mondo proprio in una delle radio del gruppo. Ironica, sarcastica, solare, Nicole ama stuzzicare i suoi amici speaker più grandi, forte della sua giovanissima. la giovane speaker parla perfettamente l’inglese, sogna l’Università negli Stati Uniti, e tra gli sport che più ama c’è tennis e la subacquea. Oltre allo sport e alla radio, Nicole Iannacone, come tutti quelli della sua età e non solo, è una grande appassionata di social. La giovane speaker passa il suo tempo libero a curare il suoi account TikTok, Instagram. Appassionata di serie tv, ama guardare le sue preferite su Netflix.