Il ‘figlio’ Leo viene ferito da uno degli uomini di Costello e Regina Mainetti muore per difenderlo. E’ questa la straziante scena tv, vista in Rosy Abate 2 – La serie venerdì 4 ottobre 2019 e con protagonista l’attrice Paola Michelini. Ecco il video di Mediaset con il finale della quarta puntata della seconda stagione e con il momento in cui anche lo ‘scagnozzo’ Diego sembra essere in fin di vita.