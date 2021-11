A pochi giorni dalla morte di Rossano Rubicondi, Ivana Trump ha deciso di rompere il silenzio rilasciato una brevissima dichiarazione al giornale People. La ricca ereditiera, ex moglie del modello ed imprenditore italiano, ha dichiarato di essere devastata dalla sua morte. Un dolore immenso per Ivana che, nonostante avesse messo la parola fine al matrimonio con Rubicondi, ha sempre avuto uno splendido rapporto di amicizia con l’ex naufrago.

Rossano Rubicondi è morto: il dolore di Ivana Trump

“Sono devastata“. Due sono le parole pronunciate da Ivana Trump al settimanale People per raccontare la sua sofferenza dopo la morte di Rossano Rubicondi. All’età di 49 anni, l’ex modello e personaggio televisivo è scomparso a causa di un melanoma. Un tumore delle pelle si è portato via l’ex naufrago che avuto un successo straordinario in Italia proprio grazie alla partecipazione del reality show “L’isola dei Famosi”. Rubicondi ha partecipato durante l’era Simona Ventura e per la precisione nell’edizione vinta da Vladimir Luxuria, ma passata alla storia anche per la partecipazione di una allora sconosciuta Belen Rodriguez.

Rossano Rubicondi e Ivana Trump si sono amati per tanti anni. Un amore passionale e travolgente che ha visto la coppia arrivare sull’altare nel 2008. Un anno dopo l’idillio finisce, visto che nel 2009 arriva il divorzio, ma i due non hanno mai smesso di esserci l’uno per l’altra. Un amore che si è trasformato in qualcosa di più e che ha visto la ex moglie di Donald Trump diventare una presenza costante nella vita dell’imprenditore. L’ultima foto dei due risale all’estate 2021 quando Rossano e Ivana sono stati pizzicati per le strade di New York.

Rossano Rubicondi e Ivana Trump: dal matrimonio alla grande amicizia

Tra Rossano e Ivana un rapporto di grande stima ed affetto come confermato anche da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000: “ci tengo molto a sottolineare come si è comportata bene Ivana Trump nei confronti di Rossano. Nell’ultimo anno ha rinunciato a qualsiasi tipo di vacanza, a Palm Springs dove ha la casa, a Saint Tropez dove anche lì ha la casa per stare vicino a Rossano. Pare che lui sia andato da lei, anche se aveva un appartamentino sulla 58esima. E lei ha pagato tutte le spese sanitarie, mi dicono persone vicinissime a Ivana“.

Purtroppo la vita di Rossano, uomo dal sorriso contagioso e con una voglia di vivere unica al mondo, è stata messa a dura prova da un terribile tumore della pelle, una malattia che l’ha messo a dura prova.

Sulla fine del matrimonio con Rossano Rubicondi, Ivana Trump raccontò a Page Six: “la relazione ha appena fatto il suo corso. Rossano passa molto tempo in Italia e io passo molto tempo a New York, Miami e St-Tropez, e lui deve lavorare. La relazione a distanza davvero non funziona. Ci siamo divertiti e siamo amici. La separazione è stata amichevole“. Lo stesso Rubicondi parlava così dell’ex moglie: “Ivana è sempre una famiglia per me, ha un buon cuore, siamo molto vicini. Ho un grande rispetto per lei“.