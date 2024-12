Il 2 dicembre 2024, durante la 63ª edizione dei Rose d’Or Awards tenutasi a King’s Place a Londra, sono stati premiati programmi provenienti da Belgio, Norvegia, Italia, Giappone, Australia e Regno Unito. Tra i vincitori, la serie “Baby Reindeer” ha ottenuto il premio nella categoria Drama, mentre un profilo del compositore Ryuichi Sakamoto ha trionfato nella categoria Arts. Tra i premiati c’è anche Rosario Fiorello.

La cerimonia, presentata dalla comica e scrittrice Sophie Duker, ha riunito centinaia di ospiti per celebrare l’eccellenza nei programmi televisivi e audio internazionali attraverso 13 categorie e tre premi speciali. Il presidente dei Rose d’Or Awards, Mark Rowland, ha dichiarato: “Congratulazioni ai vincitori e a tutti coloro che hanno partecipato, provenienti da oltre 700 candidature di 30 paesi. Ogni anno la competizione diventa sempre più intensa, a testimonianza del calibro dei programmi e dei loro team di produzione, rendendo le scelte dei nostri giudici molto difficili”.

I finalisti di ogni categoria sono stati selezionati da una giuria composta da oltre 100 dirigenti televisivi, distributori e produttori. Il premio alla carriera è stato assegnato a Rosario Fiorello per la sua straordinaria carriera che ha definito l’intrattenimento televisivo italiano per decenni. Ricevendo il Rose d’Or, Fiorello ha affermato che è stato “come un sogno che si avvera” e ha voluto condividere il premio con tutti coloro che hanno contribuito al suo successo.

Gary Oldman ha ricevuto il premio Performance of the Year per il suo ruolo nella serie “Slow Horses”, mentre Ambika Mod è stata riconosciuta con l’Emerging Talent Award per la sua interpretazione in “This Is Going to Hurt”.

I vincitori dei Rose d’Or Awards 2024:

Soap o Telenovela : “Dertigers 2” – Warner Bros. International Television Production Belgium/VRT1/VRTMAX/Belgio

: “Dertigers 2” – Warner Bros. International Television Production Belgium/VRT1/VRTMAX/Belgio Bambini e Giovani : “Bluey” – Ludo Studios/BBC Studios Kids & Family/Australian Broadcasting Corporation/ABC/ABC iview/Disney Branded Television/Disney+,/Disney Channel/Disney Junior/Australia**: “Democracy 2024” – Financial Times/Regno Unito

: “Bluey” – Ludo Studios/BBC Studios Kids & Family/Australian Broadcasting Corporation/ABC/ABC iview/Disney Branded Television/Disney+,/Disney Channel/Disney Junior/Australia**: “Democracy 2024” – Financial Times/Regno Unito Audio : “Batavia” – Het Geluidshuis/Humo/AD/VAF/Belgio

: “Batavia” – Het Geluidshuis/Humo/AD/VAF/Belgio Talento Emergente : Ambika Mod per “One Day” – A Drama Republic Production/Universal International Studios/Focus Features/Netflix

: Ambika Mod per “One Day” – A Drama Republic Production/Universal International Studios/Focus Features/Netflix Notizie e Attualità : “Israel and Gaza: Into the Abyss” – Top Hat Production/Sphere Abacus/ITV1/Regno Unito

: “Israel and Gaza: Into the Abyss” – Top Hat Production/Sphere Abacus/ITV1/Regno Unito Documentario : “Hell Jumper” – Expectation TV/Fremantle/BBC Two/BBC One/Regno Unito

: “Hell Jumper” – Expectation TV/Fremantle/BBC Two/BBC One/Regno Unito Arti : “Ryuichi Sakamoto: Last Days” – NHK (Japan Broadcasting Corporation)/NHK Enterprises/NHK GTV/Giappone

: “Ryuichi Sakamoto: Last Days” – NHK (Japan Broadcasting Corporation)/NHK Enterprises/NHK GTV/Giappone Intrattenimento in Studio : “Britain’s Got Talent” – TalkbackThames (una etichetta Fremantle)/Syco Entertainment/ITV/Regno Unito

: “Britain’s Got Talent” – TalkbackThames (una etichetta Fremantle)/Syco Entertainment/ITV/Regno Unito Intrattenimento Factual e Reality : “Better Date than Never” – Northern Pictures/Passion Distribution/ABC Television/Australia

: “Better Date than Never” – Northern Pictures/Passion Distribution/ABC Television/Australia Drama : “Baby Reindeer” – Regno Unito

: “Baby Reindeer” – Regno Unito Commedia Drammatica e Sitcom : “Kaos” – Regno Unito

: “Kaos” – Regno Unito Intrattenimento Comico : “Taskmaster” – Regno Unito

: “Taskmaster” – Regno Unito Performance dell’Anno : Gary Oldman per “Slow Horses” – Apple TV+

: Gary Oldman per “Slow Horses” – Apple TV+ Premio alla Carriera: Rosario Fiorello

Rosario Fiorello, uno dei volti più iconici dell’intrattenimento italiano, è stato insignito del prestigioso Premio alla Carriera durante la 63ª edizione dei Rose d’Or Awards. Questo riconoscimento celebra una carriera straordinaria che ha definito l’intrattenimento televisivo italiano per decenni, trasformando Fiorello in un simbolo di innovazione, talento e versatilità.

Nel suo discorso di accettazione, Fiorello ha descritto il premio come “un sogno che si avvera” e ha voluto condividere l’onore con tutti i collaboratori che hanno contribuito al suo successo. Questo premio non solo mette in evidenza il suo percorso professionale, ma riconosce anche il suo impatto culturale, che ha spaziato dalla radio alla televisione, fino al mondo digitale con format innovativi.

Con una carriera iniziata nei villaggi turistici, Fiorello è diventato un pilastro dello spettacolo italiano, grazie al suo carisma unico, al talento per l’improvvisazione e alla capacità di reinventarsi. Tra i suoi progetti più celebri spiccano programmi televisivi di grande successo come “Stasera Pago Io”, spettacoli radiofonici amatissimi dal pubblico e il recente format digitale “Viva Rai2!”, che ha conquistato anche le nuove generazioni.

Questo riconoscimento internazionale sottolinea il contributo di Fiorello non solo in Italia, ma anche la sua rilevanza nel panorama dell’intrattenimento globale, dimostrando che il suo talento è apprezzato ben oltre i confini nazionali.

Cosa sono i Rose d’Or Awards

I Rose d’Or Awards sono uno dei premi più prestigiosi nel panorama internazionale dell’intrattenimento televisivo e audio. Istituiti nel 1961, questi riconoscimenti celebrano l’eccellenza creativa e produttiva in una vasta gamma di generi, tra cui drama, commedia, documentari, programmi per bambini, notizie e intrattenimento in studio.