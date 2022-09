Rosalinda Celentano ospite a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone si è raccontata senza veli. Una lunga intervista con l’attrice che si è soffermata sul rapporto con i genitori Adriano Celentano e Claudia Mori, ma anche sull’amore e sulla sua vita da nomade.

Rosalina Celentano a cuore aperto: “temo la morte” e sul papà Adriano Celentano “è sempre stato avanti”

Figlia d’arte, attrice ed anima libera. Rosalinda Celentano regala sempre emozioni quando si racconta e parla della sua vita. Nel salotto di Serena Bortone su Rai1, la figlia d’arte si è sbottonata rivelando: “ho sempre avuto come compagna la morte per molti anni. Bisogna vivere la vita come un dono nel bene e nel male“. Poco dopo Rosalinda ricorda la sua infanzia: “ero una bambina solare, ma anche molto malinconica. Mi sentivo malinconica perchè non capivo il respiro della vita. Ora l’ho capito e la abbraccio a 360 gradi“. L’attrice ripercorre la sua carriera con un filmato di quando ha partecipato in gara al Festival di Sanremo. Un’esperienza che ha vissuto come una sfida, anche se altre sono state le battaglie che ha dovuto affrontare e superare come la droga e l’autolesionismo.

“Ad un certo punto precipiti o scegli di volare, per me non c’è una via di mezzo. A livello inconscio, anche per chi ti sta accanto e ti ama, ad un certo punto…io continuo, è dura, il processo è in evoluzione non finisce mai. Poi quando morirò te lo verrò a dire” – ha detto la Celentano che ha ricordato anche Lady Diana “è stato un angelo a cui hanno strappato le ali troppo presto. Tutte le persone così, ipersensibili dovrebbero essere aiutati, ma è l’esatto opposto“. Poi la rivelazione: “ho vissuto in strada con persone che vivevano così. Per me non esistono barboni, ma persone che vivono per strada e persone che fanno delle scelte e per un periodo ho vissuto con loro per strada. E’ stata una scuola…“.

Impossibile non parlare del papà Adriano Celentano: “papà è sempre stato avanti. Io lo guardo da Adriano Celentano e dopo penso che è mio padre, lo guardo molto oggettiva“. La Bortone allora domanda: “in cosa è stato papà?” con l’attrice che replica: “in niente. Lo è stato come tutti i grandi artisti, delle colonne importanti, ma distratto. Non c’era lui ad asciugare le mie lacrime“.

Rosalinda Celentano: “ho amato più donne”

Non solo, la figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori si è ritrovata a parlare anche della sua vita privata e sentimentale. L’attrice non ha mai dichiarato di essere omosessuale e ancora oggi precisa: “non credo alle etichette, non c’è una definizione nell’amore e nell’arte“.

Alla domanda se amato più uomini e donne però precisa: “ho amato più donne nella mia vita. La donna la paragono sempre al mare perchè più ti tuffi e vai in profondità e più trovi delle cose meravigliose. L’uomo, invece, lo paragono più alla terra“. Una confessione onesta e sincera quella di Rosalinda che traspare dal suo volto e dagli occhi color mare.