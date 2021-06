E’ ufficialmente finita tra Rosa e Deddy di Amici di Maria De Filippi. I due protagonisti dell’ultima edizione del talent show di successo di Canale 5 si sono detti “addio”. La conferma è arrivata dal profilo Instagram della ballerina che ha precisato: “la storia fuori non ha avuto un nuovo inizio”

Rosa e Deddy: la fine della loro storia su Instagram

L’amore tra Rosa e Deddy, due dei concorrenti di Amici di Maria De Filippi, è finito. Da giorni si parlava di un possibile crisi tra il cantante de “Il cielo contromano” e la ballerina del talent show di Canale 5, ma in queste ore è arrivata la conferma ufficiale. La coppia, nata proprio all’interno del programma, non c’è più. Ma cosa è successo tra i due?

A chiarire la situazione ci ha pensato proprio la ballerina napoletana che, dopo le richieste da parte dei fan, ha voluto mettere i puntini sulle “i” spiegando i motivi che hanno spinto la coppia a lasciarsi e prendere strade differenti.

“Me lo avete chiesto in tanti e tante volte e io ho sempre glissato. L’ho fatto semplicemente perché non mi sentivo pronta” – esordisce così Rosa Di Grazia dalla sua pagina Instagram sulla fine della storia con Deddy. Prima di spiegare cosa è successo la danzatrice spiega come mai ha deciso solo ora di parlarne apertamente: “il silenzio è stato necessario per riflettere, metabolizzare e soprattutto per trovare le parole“.

Rosa e Deddy, perchè si sono lasciati?

“La relazione tra me e Deddy – racconta Rosa -, pur essendo nata in un contesto molto lontano dalla nostra quotidianità, è stata per me davvero importante. Dopo un mese, sono qui per dirvi che la storia tra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato“.

Non solo, la ex allieva di Amici 2021 ha raccontato che in questo periodo ha dovuto metabolizzare la cosa e per questo motivo ha preferito non parlarne subito con i suoi fan. “Non è colpa di nessuno… semplicemente io non ero ancora pronta a parlarne pubblicamente” ha poi aggiunto la ballerina che ha concluso dicendo:

Oggi sono serena nel dire che non serbo rancore per lui, ci siamo parlati e chiariti e gli auguro ogni bene.