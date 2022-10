C’è molta attesa per l’arrivo in tv della seconda stagione di Romulus, serie tv di Matteo Rovere che racconta l’ascesa di Roma. A quasi due anni di distanza dalla prima stagione, arriva Romulus II. Dal 21 ottobre, infatti – in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW – arriva la seconda stagione di “Romulus – La Guerra per Roma”. Scopriamo nel dettaglio alcune succulente anticipazioni della seconda stagione.

“Romulus II – La Guerra per Roma”, in esclusiva su Sky e NOW tv da venerdì 21 ottobre

Questa nuova avventura che racconta l’ascesa di Roma prenderà il via venerdì 21 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, visibile sia in protolatino con i sottotitoli sia doppiato in italiano. La serie tv è una produzione Sky Studios, Cattleya e Groenlandia in collaborazione con ITV Studios.

“Romulus II – La guerra per Roma”, su Sky dal 21 ottobre. Il trailer

La serie tv Romulus II è stata presentata alla Festa del Cinema di Roma e racconterà la gesta dei due fratelli Yemos e Wiros impegnati nell’obiettivo comune di governare la neonata Roma. L’uno al fianco dell’altro, i due fratelli dovranno sconfiggere un nuovo nemico: il popolo dei sabini.

Lo showrunner e regista della serie Matteo Rovere ha ben pensato di raccontare il famoso “ ratto delle sabine ”, collocandolo in un contesto storicamente più verosimile. I due protagonisti saranno attirati con l’inganno in un finto incontro di pace, che in realtà è solo l’inizio di una sanguinosa guerra. Gli sceneggiatori Guido Iuculiano, Filippo Gravino, Flaminia Gressi e Federico Gnesini si sono cimentati in un racconto tutt’altro che semplice.

Rivalità tra fratelli al centro della seconda stagione di “Romulus”

Ma Yemos e Wiros non solo dovranno guardarsi le spalle dai Sabini, ma ingaggeranno una un’accesa lotta tra fratelli dettata dalla rivalità. Non più quindi uno di fianco all’altro ma uno contro l’altro per prendere il potere e quindi il controllo di Roma. E soltanto uno dei due prenderà il nome di Romulus.

Eccovi il trailer in italiano della seconda stagione della serie tv di Matteo Rovere

“Romulus II – la Guerra per Roma” su Sky e NOW: trama, cast e numero episodi

Yemos e Wiros uno figlio del Re l’altro nato schiavo, hanno conquistato Velia sconfiggendo il traditore Amulius e liberando Alba. La conquista non è stata ottenuta con la violenza, ma con intelligenza e autorità. I due fratelli, insieme a Ilia, Deftri, ai Ruminales e ad alcuni latini in cerca di un nuovo inizio, consacrano la nuova città alla dea Rumia, chiamandola per questo Roma. La città sorge al posto di Velia e i punti cardini sono la giustizia, la pace e la fratellanza.

Come quella che in primis c’è tra i due fratelli Yemos e Wiros, proclamati entrambi re, decisi a governare insieme. Tuttavia la lotta per il potere porterà i due fratelli ad una rivalità senza uguali. Dapprima uniti per sconfiggere il nemico comune, Tito Tazio, giovanissimo re dei Sabini, figlio del dio Sancos, amato e temuto dal popolo.

Il Re, invita Yemos e Wiros ad un incontro di pace per sancire la loro alleanza, ma si rivela invece una trappola che scatena una sanguinosa guerra. Per uscire vivi da questa situazione, Yemos e Wiros rapiscono le sacerdotesse Sabine. La guerra, tuttavia, porta i due fratelli l’uno contro l’altro e a Roma c’è spazio per un solo Re.

Nel cast della seconda stagione troviamo:

Andrea Arcangeli (Yemos),

Francesco Di Napoli (Wiros),

Vanessa Scalera (Silvia),

Sergio Romano (Amulius),

Emanuele Di Stefano (Titos),

Ludovica Nasti (Vibia),

Valentina Bellè (Ersilia),

Marianna Fontana (Ilia).

La seconda stagione è formata da otto nuovi episodi che racconteranno l’ascesa di Roma e la lotta interna tra i due Re Yemos e Wiros. Una rivalità senza uguali che alla fine porterà alla consacrazione di uno solo dei fratelli che diventerà Romulus. Chi sarà?