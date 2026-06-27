Il Filming Italy Sardegna Festival è tornato con la sua nona edizione e tra i protagonisti spicca anche Romina Power, attesa in Sardegna come ospite speciale della rassegna dedicata al grande cinema e all’audiovisivo internazionale. Romina Power sarà protagonista di un momento dedicato alla musica e alla sua carriera artistica, ricevendo anche un riconoscimento speciale nell’ambito delle attività collaterali del festival, che ogni anno valorizza contributi significativi al mondo dell’intrattenimento e della cultura audiovisiva. L’edizione 2026, diretta da Tiziana Rocca, si conferma ricca di ospiti internazionali, tra cui nomi di primo piano del cinema e della televisione mondiale, e punta a rafforzare il dialogo tra generazioni attraverso incontri e percorsi formativi dedicati ai giovani.

Filming Italy Sardegna Festival 2026, intervista esclusiva a Romina Power

Noi di SuperGuida Tv abbiamo video intervistato in esclusiva Romina Power. L’artista ha parlato della sua carriera e in particolare del Festival di Sanremo all’epoca in cui era in gara: “Non mi è mai piaciuto andare in gara a Sanremo. La pressione era tanta e non c’era tranquillità da nessuna parte, nemmeno in camera, perché ti chiamavano a tutte le ore. Inoltre non ho mai concepito la canzone come una gara una contro l’altra. Per me la musica dovrebbe essere come Woodstock: un momento in cui si sta tutti insieme per uno scopo comune, anche mondiale, dove la canzone è unione tra artisti e non divisione. La competizione, con i punti e le classifiche, non mi è mai piaciuta. Ognuno ha i propri gusti e la propria sensibilità, quindi come si può stabilire chi è “più” o “meno”?”. Romina ha ammesso che tornerebbe a Sanremo come ospite: “Come ospite ci tornerei, sì, certamente. Ma in gara no, non è più il caso. Ho già dato abbondantemente. E se non dovessi tornarci nemmeno come ospite, mi piace anche guardarlo in televisione: è quasi più divertente. È bello stare lì e osservare, anche criticare un po’ gli altri”.

Di recente Albano ha annunciato che ad agosto si esibirà con Romina. La cantante precisa: “Per quest’anno sono gli ultimi due, in Austria e in Polonia. Poi vedremo l’anno prossimo”. In merito al loro rapporto sul palcoscenico, ha ammesso: “Noi andiamo sempre d’accordissimo sul palcoscenico. Non c’è il tempo per litigare: dura tutto solo due ore”. L’incontro più importante della vita quello con i suoi figli: “Loro ascoltano me e io ascolto loro. E ogni figlio ha qualcosa da insegnarti”. Essere stata al centro dell’attenzione mediatica è stato per lei complicato: “Mi dà fastidio quando non si fa una vera ricerca sul personaggio. Quando viene commissionato un articolo e si basa magari sulle apparenze, sul sentito dire o sul sensazionalismo. Tante volte l’articolo in sé può anche essere buono, ma è il titolo che ti lascia scioccato”.

Romina Power ha poi commentato la nuova versione di Sandokan con Can Yaman: “Dal punto di vista visivo mi è sembrato bellissimo, molto più curato rispetto alla mia versione di diversi anni fa. Adesso abbiamo l’AI in italiano e in inglese, che aiuta molto e permette di creare scene spettacolari. È stato realizzato davvero bene”. In merito ad una sua partecipazione a Ballando con le Stelle, ha dichiarato: “Milly mi contatta ogni anno, ma io ogni anno dico di no. È troppo stressante. Devi stare lì per mesi a pensare solo a ballare, imparare passi che magari non hai mai fatto prima. Poi ti esibisci dal vivo il sabato sera e, tutta sudata e affaticata, vieni giudicata da persone fresche, che magari ti dicono che il passo non era proprio come doveva essere”.

Il suo libro “Pensieri profondamente semplici” termina con la Y di Ylenia. Romina, commossa, dice: “Una cosa che non si è detta e che lei vorrebbe si dicesse riguarda sua figlia. Noi abbiamo vissuto tutti con lei quella vicenda. Io ho la convinzione che lei sia da qualche parte nel mondo. Vorrei che si dicesse che sua madre la sta ancora aspettando, la sta ancora cercando, e che la accoglierà a braccia aperte, senza alcun giudizio”. Poi ha parlato dell’ospitata di Albano a Domenica In: “Quel pomeriggio stavamo passando del tempo con il mio nipotino più piccolo, di due anni, Axel, il figlio di Romina. C’era anche Cristel e non sapevamo nulla di quello che stava accadendo. Poi abbiamo saputo tutto e i figli ci hanno detto di non guardare, di non farlo. E io ho seguito il loro consiglio. Bisogna ascoltare i figli: mi hanno detto che quella cosa era davvero tremenda”.