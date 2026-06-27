La cantante e attrice Clara è stata scelta come madrina della nona edizione del Filming Italy Sardegna Festival, uno degli appuntamenti più attesi dedicati al cinema e allo spettacolo. La manifestazione, che ogni anno richiama grandi nomi del panorama nazionale e internazionale, conferma così la volontà di unire nuove generazioni e talenti affermati. La presenza di Clara rappresenta un simbolo di freschezza e contemporaneità all’interno di un evento che valorizza il dialogo tra musica, cinema e cultura.

Filming Italy Sardegna Festival 2026, intervista esclusiva a Clara

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Clara. La cantante ha avuto modo di riabbracciare Matteo Paolillo con il quale aveva condiviso l’esperienza sul set di Mare Fuori: “In realtà da sempre il mio sogno è la musica. Mi torna in mente il periodo in cui sono entrata in studio con Matteo per Mare Fuori, quando abbiamo scritto ‘Origami all’alba: è stato un momento bellissimo. Il cinema, in un certo senso, mi ha permesso di avvicinarmi e dare forma concreta a questo sogno, e ho capito che una strada non esclude l’altra. L’esperienza di Mare Fuori mi ha lasciato tanto e non escludo di continuare anche nel mondo del cinema, ma la musica resta la mia passione più grande. Oggi, guardando il mare e il posto in cui mi trovo, ho pensato ai miei amici a Travedona, che magari mi scrivono mentre sono al lavoro in fabbrica. È un contrasto forte, che mi fa sorridere e riflettere. Vengo da un piccolo paese di provincia e non do nulla per scontato: sono semplicemente grata per tutto quello che sto vivendo”.

Per Clara è un’estate in musica. La cantante ha collaborato con Sangiovanni nel nuovo singolo “Le ragazze”: “In realtà è nato tutto in modo molto naturale. In studio ci conosciamo da tanti anni, ma non c’era mai stata occasione di collaborare. Sono felice che abbia scelto di tornare, soprattutto sul ring, e di rimettersi a fare musica, condividendo questo percorso anche con me”. A domanda diretta se Sanremo 2027 è nei suoi progetti, ha dichiarato: “Non lo so vedremo“. E su Stefano De Martino conduttore, ha aggiunto: “Sì, sì, è super giovane, fresco e sono molto curiosa”. A Clara interessa anche la co-conduzione: “Beh, non lo so, potrebbe anche volerci tempo. Vedremo”.