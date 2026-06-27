La nuova edizione del Filming Italy Festival, ideato e diretto da Tiziana Rocca, si conferma tra gli eventi cinematografici più autorevoli a livello internazionale, trasformando ancora una volta la Sardegna in un punto d’incontro per attori, registi, produttori e giovani promesse del cinema provenienti da tutto il mondo. L’edizione 2026 si distingue per un tema forte e attuale: il crescente ruolo delle donne nell’industria cinematografica. Non solo interpreti di successo, ma anche autrici, registe e professioniste che guidano con talento e visione il futuro del settore. Inclusione, formazione e valorizzazione delle nuove generazioni rappresentano i pilastri della manifestazione, che continua a promuovere opportunità concrete per i giovani talenti. Tra gli ospiti più attesi c’era anche Cristina Marino, protagonista di uno degli appuntamenti più seguiti del Festival.

Filming Italy Sardegna Festival 2026, intervista esclusiva a Cristina Marino

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Cristina Marino. “Sono davvero molto felice e onorata di aver ricevuto questo invito. È importante sottolineare che si tratta di un festival dedicato alle donne, e questo mi rende ancora più orgogliosa e felice di essere qui”, ha detto la Marino parlando dell’evento in Sardegna. Secondo alcune indiscrezioni, Cristina Marino sarebbe la new entry di “Doc- Nelle tue mani”, la serie di successo della Rai. A nostra domanda diretta non si è sbilanciata: “Non so, non conosco”. Cristina però ha parlato di un nuovo inizio a partire da settembre. La moglie di Luca Argentero ha chiarito: “Sto ricominciando pian piano, tornando a fare incontri e provini. Per un periodo ho scelto di dedicarmi principalmente alla mia famiglia e fare la mamma. Nel frattempo ho continuato a lavorare, occupandomi di altre attività che mi permettevano di gestire tutto anche da casa. Il lavoro dell’attrice, invece, è molto impegnativo e totalizzante, e si concilia con maggiore difficoltà con la vita di una neomamma. Ora che i miei figli sono un po’ più grandi, sto riprendendo gradualmente questo percorso”.

Cristina Marino ha affrontato anche il tema della notorietà condivisa con il marito, Luca Argentero, uno degli attori più apprezzati del panorama italiano. Alla domanda su come viva l’essere spesso identificata come “la moglie di”, ha risposto con serenità, spiegando di non considerarlo un limite: “Essere definita ‘la moglie di’ non mi pesa affatto, anzi mi lusinga, perché sto parlando di una persona che amo e che stimo profondamente. Sono felice e orgogliosa di essere la moglie di Luca. È chiaro che prima di tutto sono Cristina e poi arriva il cognome, ma credo che questa associazione ci sarà sempre. Anche se un domani dovessi essere protagonista di un film di successo, probabilmente si dirà comunque che la moglie di Luca Argentero ha fatto un film. Fa parte del pacchetto e non mi crea alcun problema. Credo di avere una personalità abbastanza forte da vivere tutto questo con serenità. Sto con Luca da undici anni e in questo tempo mi sono capitate occasioni per lavorare con lui, ma spesso ho scelto di rinunciare. Ad esempio, mi era stato proposto un piccolo ruolo in un film che lui stava girando e ho preferito lasciar perdere. Diverso è il caso in cui una proposta arrivi direttamente da un produttore o da un regista che desidera coinvolgermi per il mio lavoro: in quel caso lavorare con mio marito sarebbe semplicemente lavorare con un altro attore. Preferisco evitare collaborazioni quando non avrei lo spazio necessario per costruire davvero un personaggio; se invece quel ruolo mi offre l’opportunità di esprimermi, allora sarò felice di coglierla”.

Cristina Marino ha poi parlato del rapporto con il marito Luca Argentero: “Devo dire che mi piace molto lavorare sul set con Luca. È un grandissimo professionista, estremamente disciplinato e sempre molto concentrato. Io, invece, sono diversa: chiacchiero, scherzo con la troupe, parlo con tutti e mi distraggo facilmente, ma è il mio modo di entrare nel lavoro e trovare la concentrazione. A volte ci divertiamo molto, altre volte è lui a richiamarmi all’ordine perché vuole che resti focalizzata. Sul set è davvero un grande lavoratore e lo dico non perché sia mio marito, ma perché ho avuto modo di lavorare con tanti attori e posso dire con sincerità che la sua professionalità è fuori discussione. Come padre, poi, è ancora più straordinario. Più che disciplinato, direi presente e attento. Io ho avuto la fortuna di crescere con un papà meraviglioso e ho sempre desiderato che anche i miei figli potessero vivere la stessa esperienza. Per questo mi sento profondamente grata alla vita: oggi posso dire che è proprio ciò che è accaduto”.

Cristina Marino e Luca Argentero hanno cercato di tenere privata la loro dimensione familiare. Per questo motivo non hanno mai esposto i loro figli sui social: “I social danno a chiunque la possibilità di esprimere un’opinione, anche a persone che non ci conoscono. Finché i commenti riguardano me e le mie scelte, fa parte del gioco, anche perché i social rappresentano uno strumento fondamentale del mio lavoro. La mia attività principale nasce proprio da lì: ho creato una società dedicata al fitness, completamente digitale, che si è sviluppata grazie ai social. Per questo li utilizzo con consapevolezza, scegliendo con attenzione cosa condividere e cosa, invece, tenere privato. I miei figli, però, devono restare fuori da tutto questo: non voglio che diventino oggetto di commenti o discussioni da parte delle persone. Ci sono aspetti della vita che è giusto proteggere”.