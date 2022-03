È stata presentata nella cornice della Casa Del Cinema l’edizione primaverile del Romics alla presenza dei direttori artistici Sabrina Perucca e Max Giovagnoli, oltre che di uno dei Romics D’Oro di quest’anno la fumettista Laura Scarpa. Standing ovation però per il video messaggio del leggendario giornalista Vincenzo Mollica, che anche lui riceverà il prestigioso riconoscimento: “Ho sempre amato il fumetto, mi ha accompagnato ogni giorno della mia vita ed è arte con la a maiuscola. Il fumetto per me rappresenta una creatività permanente. Ad accompagnarmi a ritirare questo premio ci sarà Vincenzo Paperiga, il mio alterego disneiano che mi ha regalato la felicità di vivere le storie con Paperino”.

Vincenzo Mollica, premio alla Carriera

Grande commozione dunque per Vincenzo Mollica, che sarà presente al Romics per incontrare il pubblico e ritirare il Romics d’Oro nella giornata di domenica 10 aprile. Oltre a lui ci saranno anche altri ospiti dal mondo del piccolo schermo come Cristiana dell’Anna direttamente dalla serie dei record Gomorra ma saranno tanti altri gli ospiti che verranno aggiornati nei prossimi giorni. Per i film gli appuntamenti più attesi dal grande pubblico saranno quelli con le prime immagini di Jurassic World 3, Sonic 2, mentre un beniamino del doppiaggio come Davide Perino incontrerà il pubblico per parlare del suo lavoro nell’ultimo capitolo di Animali Fantastici in cui presta la voce Newt Scamander. Premio speciale anche per il compositore Michele Braga, noto al grande pubblico per la sua collaborazione nei film di Gabriele Mainetti “Lo Chiamavano Jeeg Robot” e “Freaks Out”.

La Scuola Romana dei Fumetti presenterà il volume da loro realizzato con la collaborazione del Centro Sperimentale di Cinematografia Accattoni, Vitelloni e Zombi – il Neorealismo rivisitato a fumetti (Ultra Edizioni), un racconto di dieci capolavori del Neorealismo, opere di De Sica, Zavattini, Fellini, Germi e altri maestri che hanno segnato la storia del cinema. I fenomeni del momento Pera Comics, Simple&Madama e Sio saranno i grandi protagonisti di un evento che con disegni live. Uno dei beniamini del pubblico più giovane è il cantante Shade, che presenterà il suo libro “La fabbrica dei rapper”.

Tanti dunque gli eventi al Romics per gli appassionati di fumetto e non, con il programma completo che può essere consultato sul sito della manifestazione.