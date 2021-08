Si chiama Romanzo radicale ed è la nuova fiction Rai, che vedremo prossimamente su Rai 1, incentrata sulla vita e le lotte di Pannella. Nei panni del protagonista vedremo l’attore Andrea Bosca, noto al pubblico di Rai 1, per via della sua partecipazione in molte fiction di grande successo. Cosa sappiamo di questo nuovo prodotto? Ecco tutte le anticipazioni.

Romanzo Radicale: Andrea Bosca diventa Pannella

Durante questa calda estate si sta lavorando duramente alla realizzazione di Romanzo Radicale la docu-fiction di Mimmo Calopresti con protagonista Andrea Bosca. La fiction Rai è realizzata grazie alla collaborazione fra Rai Fiction e Italian International Film ovvero una società del Gruppo Lucisano. Fra i produttori vi sono: Fulvio e Paola Lucisano con Paola Ferrari.

La regia è affidata a Mimmo Calopresti mentre la sceneggiatura è firmata da Monica Zapelli e Luca Lancise. A collaborare alla scrittura dei testi è stato lo stesso regista, Mimmo Calopresti.

Nel cast vi sono oltre al già citato Andrea Bosca:

Maxence Dinant nei panni di Jean Yves Autexier,

Irene Casagrande nei panni di Mirella Parachini,

Marco Leonardi per interpretare Gianfranco Spadaccia,

Francesco Siciliano nei panni di Franco Roccella.

Romanzo Radicale, trama: le lotte di Pannella

Di che cosa parlerà la nuova fiction Rai? Quale è la trama di Romanzo radicale? Bosca, nei panni di Pannella, ne racconterà l’avventura politica e umana.

La narrazione prende il via dal 1959 e da come l’Italia, un Paese dove non era possibile divorziare, dove l’aborto era un reato e il servizio militare un obbligo, si preparava a cambiare profondamente. In meno di vent’anni, infatti, divorzio, aborto e obiezione di coscienza sono diventati diritti irrinunciabili che nessun partito oserebbe mettere in discussione.

Dietro questa rivoluzione c’è stato un uomo che, quando tutto ha avuto inizio, non era un deputato, non aveva spazi televisivi pronti a dargli voce, ma è comunque riuscito a scuotere il Paese e a vincere ogni sua battaglia. Per farsi ascoltare Pannella ha dovuto inventare un nuovo linguaggio della politica, un linguaggio fatto di digiuni, arresti, ma anche provocazioni.