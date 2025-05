Dopo la finale persa agli Internazionali di Roma, Jannik Sinner ci riprova con il Roland Garros. Il secondo titolo del Grande Slam prenderà infatti il via nei prossimi giorni. Scopriamo insieme quando e dove vedere la prima gara del numero uno al mondo.

Roland Garros, si parte domenica: dove vedere le gare

Sta per tornare il grande tennis. Il Roland Garros, secondo titolo del Grande Slam di questa stagione, ha preso il via domenica 25 maggio 2025. La finale maschile sulla terra rossa di Parigi è invece prevista per l’8 giugno.

Tra gli italiani in gara ci sono Jannik Sinner, numero uno del ranking, e Lorenzo Musetti che presto diventerà il numero 7 al mondo. Il Roland Garros, che durerà dal 25 maggio all’8 giungo, sarà trasmesso in esclusiva e in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky) e in streaming su NOW, su Discovery+, su DAZN, Tim Vision e Amazon video channels. Il vincitore del torneo si porterà a casa due milioni di euro.

Sinner contro Rinderknech e altri tennisti favoriti

Jannik Sinner dovrà vedersela nel primo turno del Roland Garros con il francese Arthur Rinderknech, numero 72 al mondo. Il match è previsto per lunedì 26 maggio con orario previsto per le 20.15. Il torneo non è considerato “di particolare rilevanza per la società” e quindi non deve essere assicurata la messa in onda in chiaro. Al momento la Rai non trasmetterà la gara di Sinner.

Not the result we hoped for, but I’m grateful for yesterday’s match, it was a great tournament for me overall.

Thank you to everyone who cheered me on, both in the stands and at home, your support means the world.

Big congrats to @carlosalcaraz and his team for a great… pic.twitter.com/CNMD9vKcn8 — Jannik Sinner (@janniksin) May 19, 2025

Tra i grandi favoriti del Roland Garros, c’è Carlos Alcaraz che ha battuto il tennista italiano agli Internazionali di Tennis ed è il detentore del titolo parigino, oltre che vincitore di due Masters 1000 su tre disputati nel 2025. Nel primo turno, Alcaraz dovrà vedersela contro l’italiano Giulio Zeppieri che arriva dalle qualificazioni. Anche questo match è previsto per lunedì mentre Djokovic e Zverev esordiranno martedì. Domenica 25 maggio invece, sarà la volta di Musetti e della Paolini.