In Rocky Balboa vediamo il pugile più famoso del cinema in una veste piuttosto insolita rispetto a quella con cui lo avevamo conosciuto e ammirato. Nella pellicola di e con Sylvester Stallone del 2006 infatti, Rochy è ormai un ex campione, provato dalla vita e perfettamente calato in un’esistenza anonima e senza sussulti.

Ma non può durare a lungo e il destino decide di dargli una mano offrendogli un’altra, grande occasione per mostrare al mondo di che pasta è fatto. Il film va in onda nella prima serata di Sabato 28 Ottobre su Rete 4: di seguito tutte le principali curiosità.

Rocky Balboa: la trama in breve e il cast

Superati i 50 anni e rimasto precocemente vedovo, Rocky gestisce un ristorante dove è solito intrattenere i clienti parlando delle sue gesta passate. Ad un certo punto però, inaspettatamente, arriva una chance da cogliere al volo. Una simulazione al computer lo dà per favorito in un ipotetico match contro Mason Dixon, campione in carica e lui decide di raccogliere la sfida e di tornare sul ring.

Sylvester Stallone, che del film è anche il regista, tiene la scena con grande padronanza più o meno dall’inizio alla fine. Lo affiancano, fra gli altri, Burt Young, Milo Ventimiglia, Geraldine Hughes, Antonio Tarver, James Francis Kelly III, Tony Burton, Henry G. Sanders, Tim Carr e Peter Defeo.

Le curiosità sul film

Ecco le principali curiosità su Rocky Balboa: