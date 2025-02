Manca pochissimo alla sesta stagione di Rocco Schiavone. La fiction, che vede come protagonista il vicequestore in forza alla Polizia di Stato, è pronta con nuovi casi e avventure. Scopriamo insieme il cast, la trama dei nuovi episodi e quando andrà in onda.

Rocco Schiavone 6, la sesta stagione al via: trama e quando in tv

Arriva la sesta stagione di Rocco Schiavone, serie tratta dai romanzi di Antonio Manzini. La prima puntata è prevista per mercoledì 19 febbraio 2025 alle ore 21.25 in prima serata su Rai 2 mentre da tale data tutti gli episodi saranno disponibili su RaiPlay.

Ma qual è la trama della sesta stagione di Rocco Schiavone? La serie riprende da dove l’avevamo lasciata. Roco Schiavone si trova ad Aosta dove è stato trasferito per motivi disciplinari e dove si trova a dover risolvere nuovi casi. Rimasto profondamente colpito dal tradimento dell’amico Sebastiano, responsabile della morte della moglie Marina, si butta a capofitto nel lavoro. Indaga così sulla morte di un giovane precipitato da un burrone in alta montagna. Dopo aver individuato i colpevoli, va a Roma dove lo attendono per testimoniare al processo contro Mastrodomenico, il dirigente degli Interni implicato nell’affaire Baiocchi.

Tornato ad Aosta, viene scosso da un nuovo caso: nel bosco di Saint Nicolas sono state rinvenute ossa appartenenti a un bambino, si tratta di un piccolo scomparso da Ivrea sei anni prima. Intanto Furio, sconvolto dalla verità su Sebastiano, desidera vendetta e parte per il Sudamerica per trovarlo.

Numero puntate e cast

Rocco Schiavone è una coproduzione Rai Fiction, Cross productions e Beta Film. La regia è di Simone Spada. In totale saranno 4 le prime serate della sesta stagione della fiction ognuna della durata di 100 minuti. A interpretare il vicequestore è l’attore Marco Giallini mentre Mirko Frezza è Furio. Nel cast anche Valeria Solarino, nel ruolo della giornalista Sandra Buccellato, Massimiliano Caprara (Deruta), Christian Ginepro (il collega D’Intino), Fabio La Fata (Scipioni) e Gino Nardella (Ugo Casella).