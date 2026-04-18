Rocco Hunt presenta “Ragazzo di giù deluxe”: all’interno 5 nuovi brani inediti

Da
Nunzio Zeccato
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Rocco Hunt

Esce oggi, venerdì 17 aprile, “Ragazzo di giù deluxe”, una versione speciale dell’ultimo album di Rocco Hunt, certificato già Disco D’Oro, che vede la tracklist originale arricchirsi di altri 5 nuovi brani inediti e nuove collaborazioni con Parisi e TY1 nel brano “La più bella del mondo”, con Le-One per il singolo “Non è giusto, non vale” e con Dipinto.

Rocco Hunt presenta “Ragazzo di giù deluxe”

Ad aprire le danze è il brano “La più bella del mondo”, il nuovo singolo scritto da Rocco Hunt insieme ai Parisi, il duo di producer internazionale vincitori di un Grammy Award, e Ty1, leggendario produttore della scena rap italiana. Il brano è un vero e proprio viaggio sul dancefloor dedicato a chi si sente sbagliato sotto lo sguardo degli altri, per ricordare che la bellezza è qualcosa che vive dentro ognuno di noi.

Andando avanti nella tracklist troviamo due degli artisti più interessanti della nuova scena urban napoletana, come Le-One, che ha collaborato con Rocco Hunt al brano “Non è giusto, non vale”, che racconta la fine dolorosa di una storia d’amore, raccontata attraverso le piccole cose di una quotidianità andata ormai perduta, come quel codice dell’iPhone cambiato, e Dipinto, all’interno del singolo “’O bene e ‘o male”. Un brano quest’ultimo che racconta la crescita di un ragazzo partito dal nulla.

A completare la tracklist c’è “Sold e mal ‘e cap” e l’esercizio di stile di “New life (Freestyle 2022)”, che riportano Rocco Hunt alle origini puramente rap, con gli incastri di cui l’artista è capace grazie alla sua metrica e al suo flow affilato.

Con “Ragazzo di giù deluxe” si chiude idealmente il cerchio di un percorso artistico e personale che nell’ultimo anno ha segnato un’evoluzione importante per Rocco Hunt: dai risultati in musica – da Sanremo fino al successo estivo di “OH MA” singolo cantato insieme a Noemi. Ultimamente il percorso di Rocco Hunt si è arricchito anche sul lato televisivo grazie all’esordio come coach a The Voice Of Italy. Un punto di arrivo questo, che consolida la sua identità e apre, allo stesso tempo, a una nuova fase tutta da scrivere.

Tracklist di “Ragazzo di giù deluxe”:

1. LA PIÙ BELLA DEL MONDO

2. NON È GIUSTO, NON VALE feat. LE-ONE

3. SOLD’ E MAL’E CAP

4. ‘O BENE E ‘O MALE feat. DIPINTO

5. NEW LIFE (Freestyle 2022)