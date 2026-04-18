Esce oggi, venerdì 17 aprile, “Ragazzo di giù deluxe”, una versione speciale dell’ultimo album di Rocco Hunt, certificato già Disco D’Oro, che vede la tracklist originale arricchirsi di altri 5 nuovi brani inediti e nuove collaborazioni con Parisi e TY1 nel brano “La più bella del mondo”, con Le-One per il singolo “Non è giusto, non vale” e con Dipinto.

Rocco Hunt presenta “Ragazzo di giù deluxe”

Ad aprire le danze è il brano “La più bella del mondo”, il nuovo singolo scritto da Rocco Hunt insieme ai Parisi, il duo di producer internazionale vincitori di un Grammy Award, e Ty1, leggendario produttore della scena rap italiana. Il brano è un vero e proprio viaggio sul dancefloor dedicato a chi si sente sbagliato sotto lo sguardo degli altri, per ricordare che la bellezza è qualcosa che vive dentro ognuno di noi.

Andando avanti nella tracklist troviamo due degli artisti più interessanti della nuova scena urban napoletana, come Le-One, che ha collaborato con Rocco Hunt al brano “Non è giusto, non vale”, che racconta la fine dolorosa di una storia d’amore, raccontata attraverso le piccole cose di una quotidianità andata ormai perduta, come quel codice dell’iPhone cambiato, e Dipinto, all’interno del singolo “’O bene e ‘o male”. Un brano quest’ultimo che racconta la crescita di un ragazzo partito dal nulla.

A completare la tracklist c’è “Sold e mal ‘e cap” e l’esercizio di stile di “New life (Freestyle 2022)”, che riportano Rocco Hunt alle origini puramente rap, con gli incastri di cui l’artista è capace grazie alla sua metrica e al suo flow affilato.

Con “Ragazzo di giù deluxe” si chiude idealmente il cerchio di un percorso artistico e personale che nell’ultimo anno ha segnato un’evoluzione importante per Rocco Hunt: dai risultati in musica – da Sanremo fino al successo estivo di “OH MA” singolo cantato insieme a Noemi. Ultimamente il percorso di Rocco Hunt si è arricchito anche sul lato televisivo grazie all’esordio come coach a The Voice Of Italy. Un punto di arrivo questo, che consolida la sua identità e apre, allo stesso tempo, a una nuova fase tutta da scrivere.

Tracklist di “Ragazzo di giù deluxe”:

1. LA PIÙ BELLA DEL MONDO

2. NON È GIUSTO, NON VALE feat. LE-ONE

3. SOLD’ E MAL’E CAP

4. ‘O BENE E ‘O MALE feat. DIPINTO

5. NEW LIFE (Freestyle 2022)