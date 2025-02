Rocco Hunt torna al Festival di Sanremo 2025 con il brano “Mille vote ancora”, una canzone, come racconta lo stesso artista durante la conferenza stampa che ha avuto luogo a Milano, che rispetta le tradizioni. “I successi commerciali delle canzoni estive mi ha portato ad essere quello dei tormentoni, ma c’è anche un Rocco impegnato. Ho compiuto 30 anni, sono diventato papà, sento la responsabilità paterna. Quello che porto a Sanremo è un brano che mi riporta al territorio. Oggi c’è una corsa al successo fatta di superficialità. Ho voluto con questa canzone ritrovare i momenti dell’infanzia, dell’adolescenza, quando mi svegliavo con l’odore del caffè di mamma, quel profumo che arrivava dalla cucina attraverso le serrature delle porte”.

Racconta Rocco Hunt durante l’incontro con i giornalisti, che aggiunge – “Ricordo gli amici che non ci sono più. Chi ha perso la libertà, chi addirittura la vita. In questo brano c’è tutta la mia storia, è un brano che mi rappresenta ed è la scelta giusta per tornare a Sanremo. Ho vissuto negli anni un certo pregiudizio nei miei confronti e nei confronti della mia musica, spero che questo brano possa cancellare ogni pregiudizio”.

Rocco Hunt a Sanremo 2025: intervista video

“Mille vote ancora” segna il tuo ritorno a Sanremo. Cosa ti ha spinto a partecipare nuovamente al Festival quest’anno? Puoi raccontarci il significato e l’ispirazione dietro “Mille vote ancora”?

“Torno a Sanremo con una canzone importante, impegnata, ed è stata questa la cosa che mi ha spinto a tornare al Festival. Ho dichiarato più volte che non sarei tornato al Festival senza un messaggio, una canzone importante. Ho lasciato che fosse una canzone che mi portasse al Festival e non viceversa”.

Come descriveresti l’evoluzione del tuo stile musicale in questo nuovo brano rispetto ai tuoi lavori precedenti?

“Sicuramente c’è stata una forte evoluzione, sono passati 10 anni dal primo Sanremo. La canzone di quest’anno strizza anche un po’ l’occhio al mondo cantautorale per come è stata scritta. Ovviamente c’è anche del rap puro e crudo che mi piace molto e che rappresenta un’altra mia essenza. Il brano rappresenta ciò che sono e volevo che venisse fuori e che cancellasse certi pregiudizi sulla mia musica”.

La tua terra d’origine, Salerno, ha influenzato profondamente la tua musica. In che modo le tue radici si riflettono in “Mille vote ancora”?

“Sicuramente tanto perché parlo molto di casa, di mamma, dell’odore di caffè, del mio quartiere. Ci sono tante immagini che mi riconducono alla mia infanzia, alla adolescenza che ho trascorso a Salerno, e quindi c’è questo forte legame. Ci sono anche poi gli intercity che mi portano a Napoli, la città che mi ha cresciuto musicalmente, che mi ha dato una grossa opportunità. Poi c’è il Frecciarossa che mi porta a Milano, la città che mi ha dato l’opportunità lavorativa, che mi ha cresciuto professionalmente. Sono presenti queste tre immagini, queste tre città, in questa canzone. Immagini e città che abbiamo rappresentato anche nel videoclip. Sono felice del lavoro fatto perché questa è la mia storia”.

Sei molto legato a Pino Daniele. Come ha influenzato la tua musica? E come è avvenuta la scelta di Yes i know my way, che interpreterai con Clementino alla serata delle cover?

“L’idea è nata in maniera molto spontanea, quando ho deciso di coinvolgere un mio compagno di viaggio che è Clementino. Ci siamo visti e abbiamo parlato di cosa portare su quel palco. Abbiamo deciso di fare questo omaggio a Pino Daniele. L’ultima volta che abbiamo cantato questo brano è stato proprio insieme a lui al Palapartenope. Portarlo su quel palco è un cerchio che si chiude. Speriamo di fare bella figura perché Pino è intoccabile”.

Guardando al futuro, ci sono generi musicali, sperimentazioni o collaborazioni che vorresti realizzare? Dopo Sanremo, quali sono i tuoi progetti? Possiamo aspettarci un nuovo album o un tour?

“Dopo Sanremo sicuramente ci sarà un album, ci sto lavorando ormai da quasi quattro anni. Ci siamo quasi, lo stiamo chiudendo in questi giorni. Dopo Sanremo uscirà appunto il disco. Poi non vedo l’ora di incontrare il mio pubblico nei concerti durante il tour”.

Per il FantaSanremo sei pronto?

“Sto studiando, quindi dico a tutti i Fanta-allenatori che sto studiando perchè è la prima volta che vengo in gara con il FantaSanremo”.