Quella di Rocco Casalino ex portavoce dell’ex Premier Giuseppe Conte è stata una delle figure al centro della politica e delle polemiche che hanno riguardato il mandato del Premier Conte. La sua storia e l’esperienza accanto all’ex capo del Governo sarà al centro di un film dall’inconfondibile titolo “Il Portavoce”. Ma vediamo di cosa parlerà questa nuova produzione cinematografica.

Rocco Casalino raccontato nel film “Il Portavoce”

La storia di Rocco Casalino, e il suo lavoro svolto all’interno dello staff dell’ex premier Conte sono stati raccontati in un libro. Le sue origini pugliesi, l’infanzia, gli esordi giornalistici a Milano, l’esperienza televisiva che gli ha dato la notorietà, quando entrò come concorrente nella casa più spiata d’Italia durante la storica prima edizione del Grande Fratello. Un racconto che poi avrà una svolta nella politica con un incarico a Palazzo Chigi, quando viene scelto come portavoce del Premier Giuseppe Conte.

La trama del film tratta dall’omonimo libro

La storia di Rocco Casalino, così come raccontata nel libro, verrà raccontata nel film “Il Portavoce”. La realizzazione del film è stata preceduta da un accordo per la cessione dei diritti del libro. La Piemme, casa editrice che ha pubblicato la biografia, ha ceduto i diritti alla casa di produzione cinematografica Kubla Khan di Umberto Massa.

“Il Portavoce”, scritto con Giuseppe Conte ancora Premier, racconta la vita dell’ex concorrente del GF. Una vita caratterizzata dalla violenza del padre, dal bullismo e dal razzismo vissuto in Germania.

Il cast del film “Il Portavoce” su Rocco Casalino

Al momento non è ancora noto il cast che prenderà parte alla realizzazione del film, e se Rocco Casalino interpreterà un ruolo all’interno della produzione cinematografica. Quello che sicuramente possiamo anticipare è che il film, che al momento è solo alla fase di ideazione, già fa discutere e continuerà ancora a far parlare, prima durante e dopo la messa in onda al cinema.