Roberto Sergio, il nuovo amministratore delegato della Rai, durante la conferenza stampa di presentazione dei Palinsesti Rai 2023-2024 ha parlato dell’addio di Fabio Fazio, ma anche del possibile ritorno di Massimo Giletti. Ecco le sue dichiarazioni.

Roberto Sergio, AD Rai: “Fabio Fazio? Andato via prima del mio arrivo”

La presentazione del Palinsesto Rai 2023/24 del prossimo autunno – inverno ha visto la conferma di tantissimi volti noti del piccolo schermo: da Antonella Clerici ad Amadeus, da Mara Venier a Carlo Conti fino a Milly Carlucci. Impossibile non menzionare chi ha abbandonato mamma Rai poco prima della trasformazione dell’azienda che ha, inutile girarci intorno, verso una destra egemone. In questo clima sono stati “tagliati” diversi conduttori tra cui Fabio Fazio, il cui addio è stato uno dei più polemici e discussi.

Roberto Sergio, l’amministratore delegato Rai, ha parlato di Fabio Fazio e dell’addio alla Rai precisando:

L’ho detto più volte. Ha scelto di andarsene prima del mio arrivo come AD. L’ha fatto su una base di rapporti pregressi che non si erano definiti e non avevano portato a conclusione l’ipotesi di rinnovo di contratto e non ho potuto fare altro che prenderne atto e valutare le soluzioni migliori possibili.

L’uscita di Fabio Fazio da Rai3 ha segnato anche la fine di “Che tempo che fa” dopo 20 edizioni di successo. Sostituirlo non sarà facile, ma l’AD ha spiegato i motivi che hanno spinto i nuovi vertici a piazzare Report di Sigfrido Ranucci la domenica in prima serata:

Non tanto per sostituirlo, ma per mettere un prodotto di valore alla rete e all’insieme delle tre reti in modo di vincere la serata nei confronti dei competitor. Riportare il giornalismo di inchiesta, in cui crediamo molto, che avrà più spazio e durata, nella sua collocazione primaria come forma di garanzia e tutela che l’azienda deve dare. Io sono convinto che Report i numeri li farà, abbiamo rafforzato Rai2, Rai1 è competitiva e sono sicuro che si potrà andare avanti.

Roberto Sergio “Massimo Giletti in Rai? Non lo escludo in futuro, ma al momento no”

L’AD Roberto Sergio durante la conferenza dei Palinsesti Rai autunno inverno 2023-2024 ha parlato anche del possibile ritorno di Massimo Giletti.

Giletti è contrattualizzato con La7 e non abbiamo ancora avuto occasione di parlare di nulla. Non escludo che in futuro possa essere una persona di interesse per l’azienda, ma al momento non c’è nulla che possa farlo immaginare.