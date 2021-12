Roberto Cazzaniga a Verissimo, nella puntata di sabato 11 dicembre 2021, ha raccontato a Silvia Toffanin e ai telespettatori la truffa amorosa subita sottolineando di sentirsi in colpa per aver trascinato dentro amici e parenti che gli hanno prestato un sacco di saldi. La donna che si nascondeva dietro Maya ha estorto a lui 700 mila euro mentre lui, per poter dare soldi a lei, ha chiesto 60-70 mila euro in prestiti alle persone che gli erano più vicine.

Roberto Cazzaniga a Verissimo: la truffa amorosa e il dolore della scoperta

“È più di un mese che non scrivo a Maya e ogni tanto mi manca. Per 15 anni mi sono sentito con lei e poi all’improvviso mi sono svegliato e non esisteva più: fa più male di un pugno in faccia”. Queste le parole di Roberto Cazzaniga a Verissimo. L’ex nazionale azzurro di pallavolo, ospite di Silvia Toffanin, vittima di una truffa amorosa durata 15 anni da parte di una persona che si faceva chiamare Maya e che si è finta per la top-model Alessandra Ambrosio, ha aperto il suo cuore.

“In tutti questi anni avrei voluto vederla, ma ogni volta sorgevano dei problemi e lei inventava scuse per non incontrarmi. Ci sono stati campanelli d’allarme, ma era molto brava a rigirare la vicenda a suo favore. Si innervosiva e tirava in ballo i suoi problemi cardiaci, facendomi sentire in colpa. Forse altri al mio posto avrebbero smesso prima, io non riuscivo a dire basta perché sentivo il dolore dall’altra parte. Grazie ai miei amici e alla mia famiglia sono riuscito ad uscirne”.

La persona che si nascondeva dietro Maya, fingendo di essere una modella di Victoria Secret, faceva leva proprio sul senso di colpa di Cazzaniga che non se la sentiva di fare troppe domande per il rischio di farle venire un infarto o di peggiorare le sue precarie condizioni di salute. Oltre a questo continuava anche a inventare ogni volta problemi e storie tremende che portavano lo sportivo a sentire di non poter non dare il suo aiuto.

Grazie ai suoi più cari amici e a Le Iene, Cazzaniga ha scoperto la verità e ha aperto gli occhi. Ora la sua volontà è quella di ripagare i debiti e cercare di ricominciare anche grazie a chi si sta muovendo per aiutarlo.

