Robert Pattinson potrebbe essere il nuovo Batman. La notizia è nell’aria ma per avere delle certezze si dovrà attendere qualche giorno.

Robert Pattinson sarà il nuovo Batman?

Il protagonista e star di “Twilight”, Robert Pattinson oggi attore acclamato in tutto il mondo e amato dalla critica è il primo della lista per il ruolo del nuovo film “The Batman”, la storia dell’uomo pipistrello che uscirà a giugno del 2021.

Pattinson, prenderà il posto di Ben Affleck che ha deciso di abbandonare per sempre il ruolo dopo “Justice League”.

Pattinson diretto da Matt Reeves nella pellicola Batman

Da vampiro in “Twilight” a Batman nel film in uscita nell’estate del 2021. Queste le ultime news sulla pellicola che è stata presa in corsa dal regista Matt Reeves.

Stando a quanto riportato da “Variety” e “Hollywood Reporter”, Robert Pattinson sarebbe in trattative per interpretare il ruolo principale in “The Batman”, il film che in origine doveva essere diretto e interpretato da Ben Affleck.

Tuttavia, dopo il flop di pubblico e critica di “Batman v Superman: Dawn of Justice” del 2016, il Premio Oscar, Ben Affleck ha abbandonato il film, sostituito da Matt Reeves, di cui abbiamo apprezzato la regia nel film uscito nel 2017, “The War – Il pianeta delle scimmie”.

The Batman: quando uscirà nelle sale?

La pellicola è ancora in fase di scrittura, infatti Reeves starebbe ancora ultimando gli ultimi dettagli della sceneggiatura, tuttavia le riprese dovrebbero iniziare entro la fine del 2020 e l’uscita nelle sale dovrebbe essere per metà del 2021.

Il regista, avrebbe in mente di riportare sullo schermo i due nemici storici di Batman, il Pinguino e Catwoman.

Gli altri probabili protagonisti della pellicola

Quindi in attesa che la Warner Bros decida a chi affidare la parte del protagonista del nuovo Batman, altre indiscrezioni trapelano su chi potrebbe affiancare il “vampiro” più famoso di Hollywood.

Si fa il nome Nicholas Hoult star della pellicola “X-Men”, mentre per il ruolo di Catwomen i fans chiedono a gran voce l’attrice Kristen Stewart, ruolo che interpretò molti anni prima la meravigliosa Michelle Pfeiffer.