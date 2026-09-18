Cattivissimo, dissacrante e senza freni: Roast in Peace si prepara a tornare su Prime Video dal 18 settembre con una seconda stagione ricca di colpi di scena e comicità affilata. Tra i protagonisti pronti ad azzannare i malcapitati “defunti” di questa edizione c’è una new entry d’eccezione: Max Angioni. Il comico si unisce alla squadra degli “officianti” della risata per prendere di mira, insieme ai colleghi, i vip seduti sulla sedia del giudizio — tra cui Fedez, Simona Ventura, Alessandro Borghese, Giuseppe Cruciani e Asia Argento — in uno show dove la sola regola è non risparmiare nessuno.

Roast in Peace 2, intervista esclusiva a Max Angioni

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Max Angioni, che ci ha raccontato con travolgente ironia com’è andata la sua avventura nel programma: “Quanto mi sono divertito? Tantissimo, troppo, guarda… troppo! Io avevo delle aspettative su questo programma e le ha superate tutte. Essere lì a un metro da una persona che stai insultando da cinque minuti è una situazione che non ha prezzo. Chiunque in Italia dovrebbe provarla, sia rostare che essere rostato! Anzi, lo dovrebbero mettere nelle scuole: un’ora di rosting alle medie, anche se prima c’era già e si chiamava bullismo…”.

Incalzato su chi tra i concorrenti si sia offeso di più per le battute ricevute, Angioni ha lanciato un’esilarante frecciata: “Secondo me se l’è presa di più Asia Argento. Magari mi sbaglio, ma durante lo show mi lanciava degli sguardi d’odio che ancora mi sogno la notte! Adesso ci salutiamo ed è tutto a posto, però quella testa di cavallo che ho trovato nel letto l’altro giorno forse è la sua…”.

Immancabile poi una parentesi sul suo addio a Le Iene e sul suo percorso televisivo: “Sì, non sarò a Le Iene. Sono cambiamenti naturali: io sono ancora in ottimi rapporti con tutti, ma sentivo proprio il bisogno di sperimentare e fare altro”. E a proposito dei progetti o dei sogni per il futuro, il comico ha risposto a modo suo: “Sicuramente in futuro no alla politica, lo dico qui in esclusiva: non mi butterò mai in politica! Per il domani mi piacerebbe magari creare una bella serie TV, oppure guarda… un prato, un cane, una casa tranquilla e stare in pace. La salute è importante e anche la pace nel mondo: l’ho detta, ma mettiamola che così possiamo abbracciarci tutti!”.