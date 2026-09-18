My Sweet Lie (titolo originale Benim Tatlı Yalanım) prosegue il suo “viaggio” su Mediaset Infinity, con un episodio reso disponibile ogni giorno dalla mezzanotte sulla piattaforma gratuita. Cosa accadrà nell’ottava settimana di programmazione? La storyline centrale vedrà il rapporto tra Suna e Nejat. La giovane – dopo aver ottenuto il perdono di Kayra – può finalmente vivere la sua storia con Suna senza più bugie e finzioni. Arriveranno i fiori d’arancio per la coppia? Scopriamo insieme cosa ci attende negli episodi in onda dal 21 al 25 settembre.

Anticipazioni My Sweet Lie, trame episodi al 25 settembre su Mediaset Infinity

La scoperta della verità ha causato un grande dolore a Kayra. Dopo aver saputo da Suna che lei non è veramente sua madre, e che per tutto questo tempo gli adulti le hanno tenuta nascosta la verità, mantenendola in un mondo fatto solo di finzioni e bugie, la bambina riesc a compiere un passo importantissimo: mette da parte tutta la sua delusione e perdona Suna!

Questo non significa cancellare con un colpo di spugna quanto accaduto, ma piuttosto consentire al padre e alla giovane donna di iniziare a pensare di costruire davvero un futuro insieme. Suna non deve più interpretare il ruolo della finta madre, e Kayra può continuare a volerle bene pur sapendo l’identità reale della persona che ha di fronte.

Tutto questo accade proprio quando Nejat si prepara a un momento che segnerà una tapa decisiva nella sua vita: l’udienza per il divorzio da Aylin si avvicina, e lui inizia a guardare al futuro immaginandolo al fianco di Suna.

La sorpresa di Nejat nelle prossime puntate My Sweet Lie

Nejat ha ormai capito di voler vivere accanto a Suna, e si prepara a farle una sorpresa. La sua intenzione è quella di chiederle di sposarlo, e vuole creare una cornice assolutamente unica per la sua proposta di matrimonio. L’uomo decide così di non limitarsi ad acquistare un comune anello, ma di disegnarlo personalmente.

Poi chiede a Serkan di occuparsi della sua realizzazione.

Cos’altro accade nella dizi turca Mediaset?

Tutto questo finisce per scatenare una serie di conseguenze e fraintendimenti. Quando Burcu scopre i progetti per l’anello, interpreta male i fatti e inizia a pensare che in realtà non sia stato commissionato da nessuno, ma si tratti piuttosto di una sorpresa che lo stesso Serkan sta preparando per lei.

Come reagirà quando invece scoprirà che quell’anello è la sorpresa che Nejat sta preparando per Suna? Per scoprirlo dovremmo attendere ancora qualche giorno. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news My Sweet Lie.