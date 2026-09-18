Ascolti tv giovedì 17 settembre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Napoli-New York” contro “Grande Fratello Vip“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 17 settembre 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Napoli-New York vs Grande Fratello Vip. Auditel ieri sera, 17 settembre 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Napoli-New York” contro “Grande Fratello Vip”. Chi ha vinto?

Rai1: Napoli-New York, il film del 2024 scritto e diretto da Gabriele Salvatores e tratto da un’idea originale di Federico Fellini e Tullio Pinelli ha coinvolto 2.111.000 spettatori pari allo 13.9% di share.

Rai 2: Europei di Pallavolo maschile, Italia-Slovenia, la partita ha appassionato 1.861.000 spettatori pari al 11%.

Rai 3: Le cose che non sai, il nuovo programma di Eleonora Daniele ha fatto compagnia a 348.000 spettatori con lo 2.2%.

Rete 4: Dritto e rovescio, il programma dedico all’attualità politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti condotto da Paolo Del Debbio ha informato 661.000 spettatori con il 5.6% di share.

Canale 5: Grande Fratello Vip 2026, la prima partita del reality show condotto da Ilary Blasi ha intrattenuto 1.879.000 spettatori con uno share del 16.9%.

Italia 1: The Foreigner, il film thriller d’azione del 2017 diretto da Martin Campbell con Jackie Chan e Pierce Brosnan ha tenuto col fiato sospeso 786.000 spettatori (share 4.8%).

La7: PiazzaPulita, il programma televisivo settimanale di attualità e approfondimento condotto da Corrado Formigli ha registrato 611.000 spettatori e il 5.1%.

Tv8: Besiktas-Olympique, la partita di Europa League ha raccolto 320.000 spettatori (1.8%).

Nove: Paolo Cevoli – Andavo a 100 all’ora: lo spettacolo del comico che racconta com’era crescere negli anni ’60, tra ricordi e ironia, ha interessato 363.000 spettatori e il 2.3%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi di Stefano De Martino : 3.848.000 spettatori con il 19.7% di share;

: spettatori con il di share; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.384.000 spettatori con il 22.4% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 17 settembre 2026

RAI 1

La volta buona : 1.241.000 spettatori con il 12.5 % nella prima parte e 1.309.000 spettatori con il 16% nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il 16% nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 1.347.000 spettatori con il 16.8 %;

: spettatori con il %; Vita in Diretta: 1.320.000 spettatori con il 18.1% nella presentazione e 1.639.000 spettatori con il 19.8%.

CANALE 5