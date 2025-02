Rkomi canta Il ritmo delle cose a Sanremo 2025. Ecco il testo e il significato della canzone che l’artista porta sul palco dell’Ariston per gareggiare al 75esimo Festival della canzone italiana. C’è molta attesa su questo nuovo singolo e sulla sua performance. Riuscirà a non deludere le aspettative? Certo che sì. I suoi fan sono oltretutto pronti a sostenerlo in tutto e per tutto.

Rkomi canta Il ritmo delle cose: il testo del brano di Sanremo 2025

Rkomi canta Il ritmo delle cose a Sanremo 2025. Ecco le parole del brano portato dal cantante scritto da:di J. Ettorre – M. E. Martorana – M. Pierotti – J. Ettorre – F. Catitti – L. V. Faraone e P.M. Lombroni Capalbo.

“Dove sono i soldi adesso

Che sei rimasta sola?

Pornografia ma senza sesso

Effetto senza droga

Dov’è il tuo Dio?

Pensavo poveri poveri noi

Non sono problemi tuoi

Il caos non sciopera mai

Ovunque prende forma

Ultimamente fumo ed esco

Veramente poco

Sto in mutande mentre fisso

Stupidamente il vuoto

Ancora e poi di nuovo

Finché l’alba va via dalla via

Non mi è più chiaro se sia

Musica o burocrazia

Questo caos che forma

Il ritmo delle cose

Il ritmo che ci muove

Ci corre nella gola

Ci spezza le parole

È il ritmo delle cose

E ti stancherai come fai coi vestiti

Mi romperai come i tuoi giochi preferiti

Quante cose distruggiamo costruendo

È un violento decrescendo

È un moderno decrescendo

È un inferno a fuoco lento

Amore senza sentimento

È un violento decrescendo

E ti stancherai come fai coi vestiti

Mi romperai come i tuoi giochi preferiti

Quante cose distruggiamo costruendo

È un violento decrescendo

Si può fermare la pioggia

Ma è inutile scomodare i cieli

Se in quelle macchie di Rorschach

Ci vedo cose, le più crudeli

Buttati nel mondo, siamo alla prova

Come si lancia per caso un bouquet da sposa

Esco da un’altra festa, esco dall’algoritmo

Ritrovo la bellezza solo dietro l’imprevisto

È caos che corre

Che lento muore

Il ritmo delle cose

Il ritmo che ci muove

Ci corre nella gola

Ci spezza le parole

È il ritmo delle cose

E ti stancherai come fai coi vestiti

Mi romperai come i tuoi giochi preferiti

Quante cose distruggiamo costruendo

È un violento decrescendo

È un moderno decrescendo

È un inferno a fuoco lento

Amore senza sentimento

È un violento decrescendo

E ti stancherai come fai coi vestiti

Mi romperai come i tuoi giochi preferiti

Quante cose distruggiamo costruendo

È un violento decrescendo

Forse solo la stanchezza

Ti porta dentro quella stanza

Che hanno chiamato libertà

Di dire no, di dire basta

Questo casino mi somiglia

È il lato oscuro in piena vista

O è forse merda di un artista

È il ritmo delle cose

Il ritmo che ci muove

Ci corre nella gola

Ci spezza le parole

È il ritmo delle cose

E ti stancherai come fai coi vestiti

Mi romperai come i tuoi giochi preferiti

Quante cose distruggiamo costruendo

È un violento decrescendo

È un moderno decrescendo

È un inferno a fuoco lento

Amore senza sentimento

È un violento decrescendo

E ti stancherai come fai coi vestiti

Mi romperai come i tuoi giochi preferiti

Quante cose distruggiamo costruendo

È un violento decrescendo”

Il significato del brano di Rkomi a Sanremo 2025

Di cosa parla il brano che Rkomi presenta a Sanremo 2025? Ebbene il ritmo delle cose è un singolo che è nato mentre l’artista guardava, estasiato, il volo di una libellula. Rkomi lascia libera interpretazione a chi lo ascolta. Ciascuno di noi ha il proprio ritmo, la propria camminata, il proprio modo di mangiare, e pertanto può vedere tra le parole del brano qualsiasi cosa desideri e pensare a qualcosa che gli ricorda un momento particolare della propria vita.

Il brano è nato a Lugano. Dopo aver ammirato una libellula l’artista ha iniziato a fare alcune considerazioni insieme a dei suoi amici sul tempo. Da questo brainstorming è scaturito un discorso filosofico importante e poi è nato il brano.

In generale la canzone evoca numerose immagini. Si passa dal caos della relazioni sottolineando l’attaccamento e l’isolamento innescato dal mondo digitale e si arriva a parlare di come ci si stufi in fretta di vestiti e giocattoli.

Rkomi e il duetto con Francesca Michielin

Durante la serata cover e duetti di Sanremo 2025, Rkomi salirà sul palco con la collega Francesca Michielin per cantare: La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini.