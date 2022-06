Rivoluzione In Rai, con esattezza al TG1. La direttrice Monica Maggioni ha deciso di togliere dalla conduzione del telegiornale delle ore 20,00 – fascia molto ambita perché molto seguita – tre giornalisti che abbiamo imparato a conoscere nel tempo. Di chi parliamo? Seguiteci nella lettura e vi spieghiamo come stanno le cose.

Monica Maggioni toglie tre illustri giornalisti dalla conduzione del TG1 delle ore 20.00

I tre giornalisti a cui ci riferiamo sono Laura Chimenti, Francesco Giorgino ed Emma D’Aquino che oltre alla conduzione del TG si sono prestati alla conduzione o alla partecipazione di altre trasmissioni. Ad esempio, la D’Aquino e la Chimenti hanno partecipato al Festival di Sanremo 2020 al fianco di Amadeus. Quindi, rimossi dal TG1 i tre giornalisti autorevoli e molto noti, che conducono l’edizione delle 20, il più visto e il più ambito. Ma per adesso (poi, chissà) non li vedremo più lì: la direttrice Monica Maggioni ha deciso di togliere dalla conduzione dell’edizione delle 20 e di spostarli a quella, meno seguita, delle 13.30.

Quale sarà il motivo di questa decisione drastica? Il motivo pare molto futile ma intanto la decisione è stata presa. Pare che I tre giornalisti si sarebbero rifiutati di essere presenti alla rassegna stampa delle 6.30, come chiesto a tutti i giornalisti dalla direzione della testata. Da qui quindi la decisione di spostarli all’edizione delle 13.30 e non più in quella delle 20.00.

Francesco Giorgino saluta il pubblico del TG1 delle 20.00 con un sibillino “Arrivederci”

L’indizio della rimozione è arrivato in questi giorni da Giorgino – che è anche vicedirettore della testata – che si è congedato dal pubblico del TG delle 20 con un “arrivederci” e un saluto con la mano dicendo: “Termina qui l’edizione di prima serata del Tg1. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci a tutti”.

Con l’uscita di Emma D’Aquino e Francesco Giorgino dall’edizione delle 20:00 termina un’era.

Due professionisti entrati nel cuore degli italiani e di cui gli italiani si fidano. Una pugnalata avrebbe fatto meno male. #TG1 pic.twitter.com/jLsNyxzFzA — Cinguetterai  (@Cinguetterai) June 16, 2022

Il giornalista, in Rai dal 1991, ha condotto l’edizione delle 13.30 del TG1 a partire dal 2000. Nel 2010 è stato promosso alla conduzione dell’edizione delle 20.00. Inoltre nei giorni scorsi era stato indicato come possibile co-conduttore del programma del giovedì sera di Rai2 in onda da settembre al cui timone ci sarà Ilaria D’Amico.

Al TG1 delle 20,00 vedremo quindi nuovi giornalisti tra cui Giorgia Cardinaletti, Elisa Anzaldo e Alessio Zucchini che avrebbero accettato le condizioni dettate dalla Maggioni. Ora si aspettano le reazioni dei diretti interessati: come reagiranno? Accetteranno di buon grado o dobbiamo aspettarci delle reazioni clamorose? Staremo a vedere!