Riverdale approda su Italia 1. Una bella notizia per i giovanissimi che potranno rivedere le stagioni della serie campione d’ascolti basata sui personaggi degli Archie Comics con protagonisti KJ Apa, Luke Perry e Lili Reinhart. Ecco la trama, cast e anticipazioni.

Riverdale episodi, la serie con KJ Apa su Italia 1

Sabato 21 dicembre 2019 alle ore 9.30 appuntamento con la prima stagione di Riverdale, la serie amatissima dai giovanissimi con protagonisti KJ Apa e il compianto Luke Perry, l’attore volto storico di Beverly Hills 90210.

Ora che le scuole sono chiuse per le festività natalizie, i teenagers potranno rivedere o scoprire per la prima volta la serie televisiva americana che ha riscosso un grandissimo successo in America e nel resto del mondo.

Il teen drama, liberamente ispirato ai personaggi degli Archie Comics e prodotto dalla Warner Bros, ha debuttato per la prima volta nel 2015 con un episodio pilota trasmessa sul canale The CW. Dal debutto sono passati 4 anni e 4 stagioni di successo che hanno consacrato la serie come una delle più amate dei giovanissimi.