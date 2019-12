Rivelo su Real Time, ospiti 19 dicembre 2019: arriva Cecilia Rodriguez

Torna in tv Rivelo. Su Real Time, giovedì 19 dicembre, prende il via la seconda edizione del programma condotto da Lorella Boccia. Chi saranno gli ospiti? La prima ad essere intervistata sarà Cecilia Rodriguez, sorella di Belen Rodriguez e fidanzata di Ignazio Moser. Ecco tutte le anticipazioni sullo show in onda, ogni giovedì, alle 21:10 circa.

Rivelo ospiti e anticipazioni: cosa ci dobbiamo aspettare?

Dopo le esperienze ad Amici – anche quest’anno conduce il day Time in coppia con Marcello Sacchetta – e Colorado, ma soprattutto dopo il successo della prima stagione di Rivelo, Lorella Boccia torna alla conduzione del programma di Real Time per permettere ai Vip di raccontarsi durante una intima intervista faccia a faccia.

I volti noti dello spettacolo racconteranno a Lorella Boccia e al pubblico di Real Time alcuni particolari inediti della loro vita professionale, ma soprattutto privata parlando di amori impossibili, liti o anche più semplicemente della loro routine quotidiana.

Quali saranno gli ospiti della nuova stagione? Cosa dovremo aspettarci? Ebbene nelle prossime puntate, nel salotto della bravissima ballerina e conduttrice, arriveranno: Aldo Vitali, Yari Carrisi, Stefano Bettarini, Aida Yespica ecc, ecc … .

La stagione però prenderà il via proprio con la bravissima Cécilia Rodriguez. Si parlerà di quanto accaduto nella casa del GF Vip, della sua voglia di cambiare tutto e prendere in mano le redini della sua vita, stupendo la sua stessa famiglia. Si parlerà oltretutto della sua storia con Ignazio Moser e del prossimo viaggio in Argentina dopo lei farà conoscere all’amato i posti della sua infanzia.

Rivelo: i gossip che tutti si aspettano

Cosa si aspettano i telespettatori? Ebbene dall’intervista di Cecilia Rodriguez molti vorrebbero emergesse qualcosa in più sul suo futuro con il giovane Moser. Si sposeranno? Metteranno su famiglia? Si spera, inoltre, che Cecilia sia disposta a chiacchierare e che possa rivelare qualcosa anche sulla sorella Belen e il ritorno di fiamma con Stefano De Martino.

Aida Yespica, invece, ha da poco rivelato di vivere un momento di grande difficoltà perché, a causa di alcuni problemi burocratici, non riesce a riabbracciare il figlio che vive all’estero insieme al padre. La showgirl ha anche ammesso di non voler fare più reality e di attendere l’occasione buona per tornare in tv. Tutti vorrebbero sapere, però, qualcosa di più sulle sue vicende amorose. I curiosi verranno accontentati?

Yari Carrisi, invece, sarà sicuramente uno dei personaggi più attesi. La recente scomparsa della mamma di suo padre, Al Bano, ha riacceso i riflettori sulla sua famiglia. Come sono cambiati gli equilibri in casa? Cosa succede fra il padre, la madre e Loredana Lecciso?