Ritorno a Las Sabinas è la soap spagnola che ha preso il posto de Il Paradiso delle Signore, e che ci tiene compagnia ogni giorno – dal lunedì al venerdì – su Rai Uno. Cosa accadrà negli episodi in onda sulla rete di Stato dal 26 al 30 maggio? Scopriamolo insieme.

Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni al 30 maggio

Miguel vuole rivedere Gracia, ma lei appare incerta sul da farsi e riconsidera le ragioni che hanno portato al loro allontanamento.

Mentre Emilio scopre che Paca ha fatto un’offerta generosa alle sue figlie, Lucas e Julia appaiono curiosi di conoscere i fatti che hanno caratterizzato l’adolescenza della madre.

Il matrimonio tra Miguel ed Esther si avvicina, e la futura sposa deve fare i conti con lo stato emotivo del fidanzato. Mentre lei cerca di spronarlo a confessare i suoi sentimenti per Gracia, Paca gli espone i suoi progetti su Las Sabinas e il terreno degli Egea.

Trame episodi dal 26 al 30 maggio Ritorno a Las Sabinas

Nel frattempo le indagini sulla morte di Óscar Egea cominciano a sollevare inquietanti interrogativi. Manuela interroga Richi e Jimenez, per provare a ricostruire gli ultimi momenti di vita di Egea e scoprire le vere cause della sua morte. Intanto Alex parla con Esther e cerca di capire come la donna abbia trovato Oscar nei giorni che hanno preceduto la sua morte.

Manuela riesce a fare un grosso passo avanti nelle sue “indagini” personali, grazie all’aiuto di Paloma.

Le condizioni di salute di Emilio sembrano precipitare: l’uomo viene colpito da un ictus e i medici non sanno se potrà guarire del tutto. Le due figlie sono sconvolte, e per Gracia le sorprese non sono finite. La donna scopre infatti il tradimento di Anton, e si trova a dover affrontare la dolorosa verità con i suoi figli.

L’unica persona nella quale può trovare conforto è Miguel, e i due si avvicinano pericolosamente. Paca intanto intuisce che tra il figlio e Gracia c’è qualcosa, ma la sua priorità rimane la tenuta di Las Sabinas. Una serie di eventi le permette di avvicinarsi sempre più al suo obiettivo. E mentre Pilar scopre il suo piano subdolo, la donna entra in competizione con Tano.