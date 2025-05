Ritorno a Las Sabinas è la soap spagnola che “sostituisce” Il Paradiso delle Signore nella pausa estiva, e ci tiene compagnia ogni giorno – dal lunedì al venerdì – su Rai Uno. Cosa accadrà negli episodi in onda dal 2 al 6 giugno? Scopriamolo insieme.

Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni al 6 giugno

Esther rientra da una conferenza con le idee sul suo matrimonio ben chiare in testa.

Nel frattempo Gracia e Paloma devono fare i conti con la determinazione del padre: le sorelle Molina decidono di assumere Wilson per assistere Emilio, nonostante la riluttanza del genitore. Per Gracia si preannuncia un periodo davvero difficile, nel quale oltre all’ostinazione del padre dovrà affrontare anche le minacce di Donna Paca. Quest’ultima infatti decide di intervenire personalmente nella relazione tra la ragazza e Miguel e finisce per ricattarla, costringendola a prendere una difficile decisione.

Trame episodi dal 2 al 6 giugno Ritorno a Las Sabinas

I piano di Paca vanno avanti, e la donna compra la terra degli Egea.

Manuela inizia a sospettare che Óscar non si sia suicidato. La ragazza sembra vicina a scoprire anche chi e come abbia avvelenato la riserva di Don Emilio, e mentre quest’ultimo – aiutato da Trini – è impegnato a mostrarsi scostante con Wilson, qualcuno cerca di mettere i bastoni tra le ruote a Manuela.

Lucas e Julia vengono presentati a Lucía, mentre la relazione tra Tomás e Carla prende una piega del tutto inaspettata.

Miguel è devastato per la rottura con Gracia, e finisce per prendere una decisione che lascia tutti di stucco. Gracia nel frattempo cerca di riottenere il suo precedente lavoro. La situazione tra Miguel e Gracia è tesa, ed è destinata a peggiorare quando tutti in paese vengono a sapere che il matrimonio tra il giovane ed Esther è stato annullato. Miguel affronta Gracia, e le rinfaccia la decisione di rimanere a Manterana. Questo lo porta a litigare anche con Tano.

Le parole di Miguel riportano in vita fantasmi del passato, e a quel punto Silvia decide di intervenire e prendere in mano la situazione. Esther cerca di reagire alla delusione amorosa gettandosi a capofitto nel lavoro, e si reca a far visita a una paziente con molti problemi.

Cos’altro accadrà nella nuova telenovela di Rai Uno?

Nati decide di riunire la famiglia in una serata dedicata a pochi intimi.

Gracia affronta Donna Paca faccia a faccia. Quest’ultima fa sempre più fatica a mandare avanti tutta la tenuta, ed è costretta a chiedere aiuto all’ultima persona a cui avrebbe pensato di doversi rivolgere. La vicinanza di Paloma però, permette a Donna Paca di riportare alla luce vecchi ricordi.

Amparo – la suocera di Gracia – ha in mente un piano per Lucas e Julia, mentre Silvia parla di alcuni episodi del passato con Lucia.

Miguel si offre di aiutare Manuela a rintracciare l’aggressore di Esther.