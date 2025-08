Ritorno a Las Sabinas è la soap spagnola in onda nello slot mattutino di Rai 2. Dopo averci tenuto compagnia per alcune settimane, la serie tv si prepara al gran finale. Con le puntate in onda lunedì 4 martedì 5 agosto infatti, calerà il sipario sulla telenovela che non è riuscita a ottenere i risultati sperati. Cosa accadrà nelle ultime puntate? Scopriamolo insieme.

Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni finale

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui Tano farà abortire Gracia e verrà arrestato. La gravidanza della giovane donna avrà infatti un triste epilogo, visto che l’uomo infierirà su di lei causando la morte del piccolo che porta in grembo.

Tano verrà arrestato per il suo atto crudele nei confronti della moglie.

Trame prossime puntate Ritorno a Las Sabinas: Laura è in realtà Carmen

Nel frattempo Carmen vedrà scoperto il suo inganno. Manuela infatti, inizierà a sospettare la sua vera identità. Vari indizi la porteranno a pensare che quella donna non sia Laura, come aveva fatto credere, ma piuttosto la sua gemella, ovvero la madre di Daniel. Dopo aver vissuto per molto tempo nei panni della gemella Laura e aver ingannato tutta la famiglia, Carmen si vedrà così scoperta e – per evitare che la Guardia Cìvil possa scoprire i suoi piani loschi – non esiterà a puntare un’arma contro Manuela.

La donna sarà salvata dall’intervento tempestivo di Daniel, che non esiterà a fare da scudo all’ex fidanzata con il suo corpo. Sarà così lui a beccarsi la pallottola.

Trame ultimi episodi del 4 e 5 agosto Ritorno a Las Sabinas

Come sempre accade nelle serie tv, nel finale viene svelato l’epilogo delle storie che riguardano tutti i protagonisti. Nel caso di Innocence sarà una voce guida a raccontarci che fine faranno i protagonisti.

Gracia, dopo il triste epilogo della sua gravidanza e l’arresto del marito Tano, deciderà di lasciarsi tutto alle spalle. La donna si trasferirà a Parigi per iniziare una nuova vita. Miguel invece deciderà di restare a Manterana.

In città tornerà anche Esther, accompagnata da Tomas. Proprio sul finale scopriremo che la giovane dottoressa aspetterà il suo primo figlio dall’avvocato.