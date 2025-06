Ritorno a Las Sabinas continua a tenerci compagnia nel daytime pomeridiano estivo di Rai Uno. La soap, che occupa lo slot orario precedentemente occupato da Il Paradiso delle Signore promette di tenerci con il fiato sospeso con le puntate in onda dal 30 giugno al 4 luglio sulla rete nazionale. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni al 4 luglio

La settimana si apre con trame cariche di tensione: dov’è finito Lucas? Gracia è in ansia per la scomparsa del figlio. La donna scopre che il ragazzino non è mai arrivato a Barcellona dalla nonna, ma risulta scomparso nel nulla.

La situazione è destinata a precipitare nel momento in cui la donna riceve una telefonata con una richiesta di riscatto: Lucas è stato rapito e i suoi aguzzini chiedono un milione di euro per lasciarlo libero.

Paca approfitta della situazione nelle prossime puntate Ritorno a Las Sabinas

La delicata situazione di Gracia, che cerca disperatamente i soldi per il riscatto, spinge Paca ad approfittarne. La donna decide di fare un’offerta per l’acquisto delle sue quote di proprietà a Las Sabinas.

Gracia è ben consapevole che la donna è la sua unica speranza per salvare il figlio Lucas, e tra le due inizia una trattativa delicata e non priva di sorprese. Alla fine Gracia è costretta a cedere e Paca diviene così comproprietaria della proprietà.

Trame episodi dal 30 giugno al 4 luglio Ritorno a Las Sabinas

Nel frattempo Esther non può fare a meno di preoccuparsi per il coinvolgimento di Miguel nell’incontro in cui verrà pagato il riscatto, e fa una scelta audace per cercare di salvare l’uomo che ama.

Tutto però sembra andare per il meglio: Lucas viene liberato e torna a casa!

Il riscatto pagato da Gracia è davvero molto alto, e la donna prova almeno a riacquistare i terreni ceduti a Paca. Quest’ultima però non ha affatto intenzione di restituirle le terre acquistate legalmente. Ma le sorprese per Gracia non finiscono qui e – mentre Paca viene sottoposta a un interrogatorio da parte della Guardia Civil e vede vacillare i suoi rapporti con personaggi influenti che dovrebbero garantirle l’approvazione del progetto minerario – la mamma di Lucas scopre da Emilio una scioccante verità sulla morte di sua madre.

Nel frattempo Miguel si avvicina a Luca, compromettendo così i suoi rapporti con Lucia ed Esther.

Mentre Tano cerca di capire i sentimenti che prova Gracia nei suoi confronti, Tomás scopre un nuovo testimone nel caso Óscar.