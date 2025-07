Ritorno a Las Sabinas è stata recentemente oggetto di una variazione di palinsesto, che l’ha portata a trasferirsi dal daytime pomeridiano di Rai Uno allo slot mattutino su Rai 2. Il cambio ha comportato anche un prolungamento di orario, e la soap spagnola va ora in onda ogni giorno – dal lunedì al venerdì – dalle 8:45 alle 10:00 circa, con due episodi. Cosa accadrà nelle puntate in onda dal 21 al 25 luglio? Scopriamolo insieme.

Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni al 25 luglio

I colpi di scena non tarderanno ad arrivare, e negli episodi in onda dal 21 al 25 luglio assisteremo ai dubbi di Tano sul suo matrimonio con Gracia. I suoi sospetti finiscono per minare la serenità familiare, e costringere la moglie a prendere un a decisione clamorosa sul loro futuro. I due comunicano poi alle rispettive famiglie, l’intenzione di trasferirsi a Madrid. Gracia però è ancora turbata dalle rivelazione di Tano, che l’ha vista in compagnia di Miguel poco prima del matrimonio.

Lucas e Lucía intanto, cercano un modo per poter stare insieme. Le loro sofferenze permettono a Gracia e Miguel di ritrovarsi.

Esther si trova a dover gestire una finta gravidanza, e con la complicità di Paca riesce a ingannare tutti, almeno fino a quando si rende conto di non essere assolutamente una priorità per Miguel. Questa consapevolezza le fa crollare il mondo addosso.

Trame prossime puntate Ritorno a Las Sabinas

Laura e Daniel tramano per riuscire a impossessarsi della tenuta di Las Sabinas. Quando la donna si trasferisce a El Acebuche, Paloma inizia a sospettare che la sua partenza nasconda un piano molto più complesso e cerca di fare luce sulle vere cause che l’hanno portata a partire e sulle sue vere intenzioni.

Paca scopre un segreto sulla figlia che la turba molto. Intanto viene ritrovata una senzatetto che potrebbe essere Maria. Tutto questo costringe Emilio a fare una riflessione sui suoi sentimenti.

Nel frattempo Paloma prova a convincere la coppia a restare, mentre il detective di Tomás fa una nuova scoperta e svela nuove informazioni su Laura, costringendo tutti a rivedere le proprie posizioni.