Ritorna su Rai 1 in prima serata il programma musicale dedicato ai grandi nomi della musica: “Una storia da cantare”. Subito dopo il settantesimo Festival di Sanremo, ancora musica sull’ammiraglia Rai.

“Una storia da cantare”, in prime time su Rai 1: ecco quando in tv

Dopo il Festival di Sanremo, che andrà in onda all’4 all’8 febbraio 2020, tornerà il programma musicale “Una storia per cantare”, con al timone sempre Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri.

La messa in onda in tv è prevista al sabato sera su Rai 1, quindi sfiderà il diretto competitor canale 5, che piazza per quella sera la corazzata di C’è Posta per Te con la Queen, Maria De Filippi.

Dopo le prime tre serate trasmesse a novembre, che hanno raccontato la storia umana e artistica di Fabrizio De Andrè, Lucio Dalla e Lucio Battisti la trasmissione riaprirà presto i battenti.

Stando alle ultime news raccolte in rete, l’auditorium Rai di Napoli è pronto ad ospitare altre tre prime serate per raccontare la storia di altri grandi della musica.

Una storia da cantare: protagonisti altri tre artisti straordinari del nostro patrimonio musicale

Questa volta pare che gli artisti raccontati saranno Domenico Modugno, Rino Gaetano e Pino Daniele.

La storia di Mr. Volare

“Mimmo” Modugno ha portato l’Italia nel mondo con il celeberrimo brano “Nel Blu dipinto di Blu (volare)”. Considerato uno dei padri della canzone italiana: ha iscritto e inciso circa 230 canzoni, interpretato 38 film per il cinema e 7 per la televisione. Ha inoltre vinto quattro Festival di Sanremo, il primo dei quali, nel 1958, con Nel blu dipinto di blu, universalmente nota anche come Volare e destinata a diventare una delle canzoni italiane più conosciute, se non la più conosciuta al mondo, tanto da vendere 800 000 copie in Italia e oltre 22 milioni nel mondo e dal quale ne derivò il soprannome di Mr. Volare.La sua voce così ricca di sfumature dell’anima e di una teatralità unica, ci faranno rivivere la storia di questo artista straordinario.

La storia di Rino Gaetano

Nel secondo appuntamento invece ritroveremo la musicalità e l’originalità di Rino Gaetano. La sua voce ruvida, l’ironia e i testi profondi delle sue canzoni sono stati anche una denuncia sociale spesso celata dietro testi apparentemente leggeri e disimpegnati.

La storia di Pino Daniele

Il terzo artista che sarà raccontato è Pino Daniele, chitarrista di formazione blues, è stato, a cavallo degli anni settanta e ottanta, uno dei musicisti più innovativi del panorama italiano che vanta collaborazioni celebri con Franco Battiato, Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Ralph Towner, Yellowjackets, Mike Mainieri, Claudio Baglioni, Danilo Rea e Mel Collins.

Una storia da cantare: quando la messa in onda

Anche le date della messa in onda sarebbero già state decise: il 15, 22 e 29 febbraio, perciò immediatamente dopo il Festival della Canzone Italiana. Ovviamente salvo cambi repentini dell’ultima ora.

Il fatto che la Rai decida di mandare in onda ancora musica al sabato sera significa che vuole mantenere un filo diretto con il Festival.

L’annuncio social di Enrico Ruggeri sulla seconda edizione di Una storia da Cantare

Enrico Ruggeri ha annunciato sui social, sul suo profilo Facebook, il ritorno del programma che a novembre ha registrato uno share discreto.

Stavolta lo scontro sarà tra la regina della tv Maria De Filippi e la storia di alcuni grandi della musica: chi avrà la meglio?

Staremo a vedere…