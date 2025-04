Rito della via Crucis: quando in tv, dove vederlo e a che ora

Oggi, venerdì 19 aprile 2025, si celebra il Rito della Via Crucis. In diretta dal Colosseo, rivivremo, divise per tappe, il percorso doloroso di Gesù Cristo verso la crocifissione. Scopriamo insieme quando andrà in onda.

Rito della via Crucis 2025: quando in tv, dove vederlo e a che ora

Papa Francesco non sarà presente al Rito della via Crucis. Come comunicato dalla Sala Stampa vaticana, il Pontefice ha preparato le meditazione ma il rito sarà presieduto dal cardinale Vicario per la Diocesi di Roma, Baldassarre Reina. Inoltre, Papa Francesco ha incaricato il cardinale Domenico Calcagno, presidente emerito dell’Apsa (Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica), di presiedere giovedì alla messa del Crisma delle 9.30 nella Basilica di San Pietro. Mentre il cardinale Claudio Gugerotti, prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali, celebrerà alle ore 17.00, nella Basilica di San Pietro, la Celebrazione della Passione del Signore.

Nonostante i problemi di salute, il Pontefice ha voluto partecipare attivamente alla Via Crucis che si terrà al Colosseo. Non è stato ancora comunicato il programma per la domenica di Pasqua. La diretta del Rito della via Crucis sarà trasmessa, in mondovisione, su Rai1 il 18 aprile 2025 alle ore 21.00. A seguire andrà in onda “Mixerstoria – La Storia siamo noi” alle ore 22.30 su Rai 1 con il contributo dello scrittore Vittorio Messori, dei biblisti David Flusser e Albert Vanhoys. Ci saranno anche il giurista Hain Cohen Pierluigi Baima Bollone, medico legale che durante il programma ripercorerrano le tappe del Calvario di Gesù riportate dai Vangeli.

Il più noto caso di cronaca della storia dell’umanità: l’uccisione di Gesù Nazareno a Gerusalemme. MixerStoria: Il caso Cristo. Con @giovanniminoli. In onda venerdi #18aprile alle 22.30, dopo la Via Crucis, su #Rai1. pic.twitter.com/BSWkBXsSwV — Rai1 (@RaiUno) April 17, 2025

Speciale Porta a Porta – Il dolore di Maria

Alle 20.30, sempre su Rai1, andrà invece in onda uno Speciale di Porta a Porta – il dolore di Maria. Partendo dall’immagine simbolo della Pietà di Michelangelo, Bruno Vespa racconterà la sofferenza dell’umanità attraverso quella di otto madri. Le donne hanno perso i figli in diverse circostanze: dalle guerre alle tragedie sul lavoro fino ai più recenti episodi di cronaca nera.