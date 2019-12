Rita Comisi commuove ad All together now 2. Nella prima puntata di stasera, mercoledì 4 dicembre 2019, l’ex cantante di Amici 2006, che arrivò terza in finale, interpreta “Primavera” e, raccontando la propria storia personale, fa scendere le lacrime anche ad alcuni dei giudici del programma. “Sono nata in Brasile 34 anni fa e sono stata abbandonata nel cassonetto dell’immondizia. Sono stata poi adottata da una famiglia meravigliosa siciliana” le sue parole. Ecco il video Mediaset con l’intera esibizione, trasmessa in prima serata su Canale 5.