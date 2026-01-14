Mercoledì 14 gennaio, in seconda serata su Canale 5, debutta “Risiko – Sfide di potere”, il nuovo programma Videonews condotto da Federico Rampini e prodotto da Stand by me per RTI-Mediaset. L’idea è leggere il mondo come una partita in continuo movimento, dove economia, tecnologia, sicurezza e leadership ridisegnano alleanze e contrapposizioni, spesso con ricadute molto concrete anche per chi osserva da casa.

Risiko – Sfide di potere”, un format in 6 episodi: 6 territori, un’unica scacchiera globale

La struttura è semplice e ambiziosa: sei territori per sei episodi, ognuno dedicato a un leader o a un’area decisiva del cosiddetto risiko globale. A fare da cornice è New York, città simbolo e palcoscenico da cui Rampini osserva il pianeta, raccontando le grandi sfide del futuro e i protagonisti del nuovo equilibrio internazionale.

Perché New York: la città che contiene (e racconta) il mondo

L’ambientazione non è solo scenografica. New York diventa una lente narrativa: una metropoli che, per stratificazione culturale e centralità geopolitica, aiuta a collegare scelte di governo, interessi economici e tensioni sociali. Tra strade e palazzi iconici, ma anche dentro quartieri e comunità meno conosciuti, il programma costruisce un viaggio che intreccia storia e attualità per rendere più leggibili dinamiche spesso percepite come lontane o troppo complesse.

Le puntate: Trump, Xi, Putin, Arabia Saudita, Europa e Africa

Il racconto parte dagli Stati Uniti di Donald Trump, determinati a rilanciare la propria egemonia attraverso una guerra commerciale descritta come senza precedenti. Si passa poi alla Cina di Xi Jinping, potenza sempre più all’avanguardia e insidiosa, che contende all’America la scena tecnologica e la leadership dell’innovazione.

La terza tappa guarda alla Russia di Vladimir Putin, delineata come militarista e aggressiva, con uno sguardo nostalgico verso l’idea di impero. Si prosegue con l’Arabia Saudita del principe Mohammed bin Salman, un Paese proiettato verso il cambiamento e al centro di trasformazioni che incidono su equilibri e interessi globali.

Il viaggio arriva quindi in Europa, dove il tema della sicurezza torna dominante anche alla luce del riarmo della Germania voluto dal cancelliere Friedrich Merz. Infine, lo sguardo si sposta sull’Africa: giovani nazioni protagoniste di un continente in grande trasformazione, in cui demografia, risorse, sviluppo e nuove partnership stanno ridisegnando priorità e rapporti di forza.

Un racconto giornalistico tra archivi, immagini d’epoca e voci autorevoli

“Risiko – Sfide di potere” combina reportage e approfondimento, arricchendo la narrazione con immagini d’archivio, riprese d’epoca e interventi di esperti, analisti, inviati di guerra e giornalisti. L’obiettivo, puntata dopo puntata, è ricostruire ambizioni e strategie delle grandi potenze, in uno scontro che potrebbe presto riguardarci tutti.

L’Italia nella partita: perché le tensioni globali ci toccano da vicino

Accanto ai grandi protagonisti internazionali, non manca il racconto dell’Italia e delle conseguenze che le tensioni globali possono avere sul nostro Paese. Dalle ricadute economiche alle dinamiche energetiche, fino agli effetti sulla sicurezza e sulle scelte politiche, il programma prova a collegare i “movimenti sulla scacchiera” con ciò che cambia nella realtà quotidiana, rendendo più chiaro perché certe partite non restano mai davvero lontane.