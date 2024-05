Riserva Indiana è il nuovo programma di Stefano Massini. Lo scrittore e drammaturgo sarà il protagonista di uno show che vedrà come capotribù alcuni importanti musicisti e cantanti del panorama italiano. Scopriamo insieme quando andrà in onda e chi saranno gli ospiti.

Stefano Massini conduce Riserva Indiana: i cantanti presenti nel programma

Stefano Massini approda in Rai con un programma tutto suo dal titolo ‘Riserva Indiana‘. L’appuntamento per la prima puntata è previsto per lunedì 27 maggio 2024 alle ore 20.15 su Rai3. La trasmissione andrà in onda per due settimane, tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Ma di cosa parla lo show? Il racconto di Stefano Massini si fonde con la musica, con le canzoni, per dare voce alle passioni civili, ai diritti dimenticati e alle tematiche sociali di attualità. Per farlo, lo scrittore in ogni puntata sarà accompagnato da un amico, un personaggio del mondo dello spettacolo che si esibirà dal vivo. Come spiegato a Tv, Sorrisi e Canzoni:

“Troveremo racconti, spettatori e musicisti che parlano di sentimenti ed emozioni. Ogni sera avrò nella mia riserva un ospite che dirà in musica cose così forti che non potrà non essere nominato capotribù. Si parlerà di amore, di paura, di rabbia“.

Ad alternarsi nel corso delle puntate vedremo Paolo Jannacci con cui si è esibito al concerto del Primo Maggio con ‘L’uomo nel lampo‘; Piero Pelù; Luca Barbarossa. E ancora Malika Ayane; Noemi; i Coma_Cose; Motta e Vasco Brondi.

“Abbiamo voluto alternare dei nomi importanti, con dei giovani”

Anticipazioni della prima puntata

Ospite della prima puntata, in onda il 27 maggio, sarà Diodato. Come spiegato da Massini:

“Voglio bene a Diodato e sarà lui il primo ospite. Ma qui non conta l’affetto. È che io, che ho sempre amato il silenzio, oggi non lo sopporto“.

Chiaro il riferimento alla canzone, successo sanremese del cantante, dal titolo ‘Fai rumore‘.