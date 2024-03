Dopo il grandissimo successo della prima puntata di Rischiatutto ’70 andata in onda lo scorso 3 gennaio in occasione dei 70 anni della Tv di Stato, il quiz show torna in prima serata su Rai1 per la gioia di milioni di telespettatori. Scopriamo tutte le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata di stasera, sabato 2 marzo 2024.

Rischiatutto 70, gli ospiti di sabato 2 Marzo 2024 su Rai1

Sabato 2 marzo 2024 dalle ore 21.25 torna su Rai1 “Rischiatutto 70”, il programma-simbolo della Rai presentato da Carlo Conti. Dopo il grandissimo successo d’ascolti della puntata celebrativa per i 70 anni della televisione italiana dello scorso 3 gennaio, il quiz show torna a far compagnia al pubblico di Rai1. La puntata, infatti, ha registrato più di 4 milioni di telespettatori con uno share del 28% e picchi di anche 6 milioni di telespettatori con il 36%. La Rai ha pensato bene di raddoppiare con due nuove imperdibili puntate presentate da Carlo Conti in prima serata.

Il gioco del Rischiatutto dell’indimenticato Mike Bongiorno è rimasto uguale nel tempo. I concorrenti, le cabine, il tabellone e le domande, gli inserti audio e video, tutto contribuirà a fare del programma una grande festa. Durante la partita spazio a ricordi, ma anche personaggi, emozioni, aneddoti, primati e curiosità di quanto di meglio e di più significativo la RAI ha prodotto in questi suoi primi 70 anni di vita. Gli ospiti che si sfideranno in questa prima puntata saranno suddivisi in tre squadre così composte:

Piero Chiambretti e Nino Frassica , vincitori della prima serata;

, vincitori della prima serata; Christian De Sica e Alessia Marcuzzi

Carlo Verdone e Claudia Gerini.

Rischiatutto di Carlo Conti: le materie

Ma passiamo al cuore del Rischiatutto 70 di Rai1: le materie di gioco con cui i concorrenti-ospiti dovranno sfidarsi a colpi di domande. Le omande del tabellone spazieranno da “varietà” a “sceneggiati e fiction”, ma anche comicità e musica. Spazio anche ai grandi protagonisti di un tempo e a programmi popolari e cult come “Canzonissima”, “Fantastico”, “Festival di Sanremo”, “Carosello”, “Indietro Tutta” e tanti altri. Non solo, tra le domande anche i grandi eventi della Rai: per intenderci “tutto quanto fa Rai”.

Ricordiamo che “Rischiatutto ‘70” è un programma di Carlo Conti, Ivana Sabatini, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Mario d’amico, Walter Santillo, Stefania De Finis, Antonio Miglietta. Scenografia Riccardo Bocchini. Produttore esecutivo Eleonora Iannelli. Regia Maurizio Pagnussat.