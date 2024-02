Carlo Conti torna a condurre due puntate speciali de Il Rischiatutto 70. Dopo il successo dello speciale dedicato ai 70 anni della televisione italiana, la Rai ha deciso di riproporre il quiz show che negli anni ’70 era guidato da Mike Buongiorno. Vediamo insieme quando andrà in onda e chi sono i concorrenti che si siederanno in cabina.

Rischiatutto 70: due puntate speciali condotte da Carlo Conti

Tutti pazzi per il Rischiatutto. La puntata andata in onda il 3 gennaio 2024 su Rai1 ha fatto registrare oltre 4 milioni e mezzo di spettatori, per il 28.2% di share. Numeri che hanno spinto l’emittente pubblica a riproporre, per ulteriori due puntate, uno speciale dedicato al quiz show. Alla guida del programma c’è Carlo Conti che proporrà a tre coppie di concorrenti alcune domande sulla storia della tv: dagli sceneggiati ai programmi del passato, in bianco e nero e a colori. L’appuntamento per il Rischiatutto 70 è per sabato 2 marzo e per sabato 9 marzo in prima serata su Rai1.

A differenza della versione del ’70, i concorrenti non sono persone comuni ma personaggi noti del mondo dello spettacolo. Le cabine sono bianche e nere e non è presente una valletta (la prima lanciata dal programma fu Sabina Ciuffini). Abbiamo visto nella puntata andata in onda a gennaio, mettersi in gioco Mara Venier con Alberto Matano; Loretta Goggi con Luca Argentero e Piero Chiambretti con Nino Frassica. A vincere la puntata sono stati questi ultimi che quindi vedremo come campioni in carica nella nuova puntata che andrà in onda il 2 marzo.

I concorrenti vip

Sabato 2 marzo vedremo Nino Frassica e Piero Chiambretti giocare contro due coppie formate da Alessia Marcuzzi con Christian De Sica e Carlo Verdone con Claudia Gerini. Mentre in quella del 9 marzo ci sarà la coppia che ha vinto nella precedente puntata contro Massimo Lopez con Tullio Solenghi e Milly Carlucci con Flavio Insinna. Nomi importanti che fanno parte del passato, presente e futuro della Rai.