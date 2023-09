Giovedì 7 Settembre il cinema di Rai Due è italiano. In prima serata, con inizio alle 21.20 circa infatti, va in onda Rimetti a noi i nostri debiti, film del 2018 diretto da Antonio Morabito ed interpretato dai bravi e popolarissimi attori Claudio Santamaria e Marco Giallini. Curato sia sotto l’aspetto formale che contenutistico, la visione di Rimetti a noi i nostri debiti è fortemente raccomandata. Intanto ecco a voi le curiosità più interessanti che lo riguardano.

Rimetti a noi i nostri debiti: la trama in breve e gli interpreti principali

Questa, in breve, la trama del film.

Guido è un lavoratore precario che, quando viene licenziato, cade nello sconforto più profondo. Già da tempo tormentato dalla società alla quale ha chiesto un prestito che non sa come restituire, adesso non sa neanche come far fronte alle spese quotidiane e all’affitto. A questo punto non gli rimane altra scelta che offrirsi come lavoratore a titolo gratuito alla stessa società di recupero crediti alla quale deve i soldi. E così diventa lui stesso un esattore e, ad insegnargli il mestiere, c’è lo spietato e cinico Franco. Ad un certo punto però, Guido comincia a farsi delle domande…

Bravi gli interpreti principali, ovvero Claudio Santamaria nel ruolo di Guido e Marco Giallini in quello di Franco.

Le curiosità sul film

Ecco alcune interessanti curiosità su Rimetti a noi i nostri debiti: