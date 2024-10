Oggi è stato rilasciato il teaser trailer di Better Man – La storia di Robbie Williams, il film scritto e diretto da Michael Gracey, che torna sul grande schermo dopo il successo di The Greatest Showman. Better Man – La storia di Robbie Williams promette di raccontare la vita della celebre pop-star in modo decisamente originale. Scopriamo maggiori dettagli insieme.

Il teaser trailer di Better Man – La storia di Robbie Williams

Nel teaser trailer rilasciato oggi da Lucky Red, è già possibile scoprire qualcosina in più su questo film, di cui finora non si sapeva quasi nulla.

Un biopic non convenzionale, in cui Robbie Williams viene rappresentato come una scimmia, realizzata in CGI. La voce narrante del protagonista chiarisce questa scelta: “So che state pensando, cos’è quella scimmia? Io sono Robbie Williams, una delle più grandi popstar del mondo. Ma mi sono sempre considerato un po’ meno… evoluto.”

Questa scelta simbolica mette in evidenza le contraddizioni psicologiche dello showman, non solo talentuoso e carismatico, ma anche pieno di fragilità e sfumature complesse.

La trama

Il film ripercorrerà l’ascesa di Robbie Williams, partendo dall’esordio con i Take That, la boyband che ha segnato un’epoca tra gli anni ‘90 e 2000, fino alla sua carriera solista, con oltre 80 milioni di dischi venduti nel mondo. Oltre ai trionfi, verranno esplorati anche gli alti e bassi personali e professionali. Si racconterà inoltre di come Robbie sia riuscito a emergere dalle sue origini in un piccolo paese britannico per diventare una delle popstar più amate al mondo. Il film approfondirà quindi non solo le sue vittorie, ma anche le sfide che una fama travolgente può portare con sé.

Con la regia visionaria di Michael Gracey, già dietro al successo di The Greatest Showman, Better Man – La storia di Robbie Williams esplorerà la vita del cantante con un approccio assolutamente unico, mettendo in luce la sua ironia, il suo stile e la sua personalità inconfondibile.

In uscita il 1° gennaio 2025, a firmare la sceneggiatura, oltre lo stesso regista Michael Gracey, anche Oliver Cole e Simon Gleeson, mentre tra i produttori esecutivi c’è lo stesso Robbie Williams.