Rike Schmid è tra i protagonisti della serie “Black out 2 – Le verità nascoste“, il mistery drama in onda da martedì 14 gennaio in prima serata su Raiuno, coprodotto da Rai Fiction ed Èliseo Entertainment, con la partecipazione di Viola Film, in collaborazione con Trentino Film Commission. L’attrice tedesca interpreta nella serie Claudia, primario di pronto soccorso che, dopo aver assistito a Napoli ad un omicidio, ha deciso di testimoniare ed è stata perciò inserita insieme alla figlia Anita nel programma di protezione testimoni, che le costringe a nascondersi in Val Vanoi, in Trentino. Alla fine della prima stagione, Claudia rischia di essere uccisa da Giovanni, alias Alessandro Preziosi, che in questa seconda stagione si pentirà per il male che le ha fatto cercando di recuperare con lei il rapporto. Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Rike Schmid.

“Black out 2 – Le verità nascoste”, intervista a Rike Schmid

L’attrice ci ha rivelato cosa succederà al suo personaggio in questa seconda stagione: “Sarà una seconda stagione ricca di colpi di scena, succederà di tutto. Alla fine della prima stagione, Claudia ha scoperto che Giovanni, l’uomo di cui si è innamorata, ha provato ad ucciderla. Tra loro è sbocciato l’amore anche se se si tratta di una storia complicata. All’inizio della seconda stagione, ritroviamo una Claudia diversa, gli eventi l’hanno cambiata. Si sente ferita, distrutta e anche la speranza della salvezza sta per crollare. Anche gli altri personaggi sono vulnerabili e questo crea dinamiche interessanti”.

Nella seconda stagione, Giovanni farà di tutto per recuperare il rapporto con Claudia: “Tra loro ci sarà un riavvicinamento. Claudia vuole prendere le distanze da Giovanni perché è ferita. Questo però non è possibile perché la situazione in cui si trovano li porterà a dover essere vicini. Saranno costretti così ad affrontare i loro sentimenti, vedremo che succederà”.

Sul set le basse temperature hanno reso difficile la lavorazione: “Avevo sempre i piedi congelati ma è stato bello girare tra le Dolomiti. Un paesaggio suggestivo ma è stata anche una sfida perché fa sempre freddo e le riprese di notte sono ostiche ma c’è stato un bel lavoro di squadra”.

Sul suo rapporto con l’Italia, Rike ammette: “Sono ormai due anni che lavoro in Italia e amo molto la gente. Gli italiani sono persone calorose, di cuore, accoglienti. Girare in montagna non è sempre facile perché il programma cambia in base al tempo. Vorrei continuare a lavorare in Italia, sono molto grata per questo”.