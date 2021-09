Parte all’insegna della commedia romantica italiana la nuova stagione delle serie tv Sky. Ridatemi mia moglie, è il primo titolo Sky Original che andrà in onda questo autunno. La serie andrà in onda sul neo canale Sky Serie, nato solo due mesi fa ed interamente dedicato alle serie tv. Ridatemi mia moglie, sarà la prima produzione originale italiana in onda sul canale Sky Serie ed in streaming su Now. Vediamo quando andrà in onda in tv, il cast, la trama e il numero di puntate della nuova serie Ridatemi mia Moglie.

Ridatemi mia Moglie: quando in tv, cast, trama e numero puntate

La nuova serie in onda su Sky dal titolo Ridatemi mia moglie andrà in onda lunedì 13 e 20 settembre 2021 su Sky Serie ed in streaming su Now. La serie sarà poi riproposta tramite alcune repliche. Prodotta da Sky e Colorado Film in collaborazione con Rti, la miniserie è composta da due puntate, ognuna di 80 minuti e andrà in onda prossimamente anche su Mediaset.

Il cast

Fabio De Luigi (Giovanni)

Anita Caprioli (Chiara)

Diego Abatantuono (Renato)

Carla Signoris (Rossana)

Alessandro Betti (Antonio)

Diana Del Bufalo (Lucia)

La trama della serie Ridatemi mia Moglie

Il protagonista della nuova serie tv Sky dal titolo: Ridatemi mia moglie, è Giovanni (Fabio De Luigi), uomo cordiale e simpatico che scopre all’improvviso che sua moglie Chiara (Anita Caprioli) lo vuole lasciare. Eppure, Giovanni non ne capisce il motivo, convinto che il loro matrimonio andasse a gonfie vele.

Mentre Chiara si trasferisce, Giovanni deve così capire se e quali errori ha commesso. Aiutato dai consigli dei genitori di lei, Rossana (Signoris) e Renato (Diego Abatantuono), ma anche dalla sorella di Chiara, Lucia (Diana Del Bufalo), e dal suo amico nonché datore di lavoro Antonio (Alessandro Betti), il protagonista cercherà di riconquistare sua moglie.

Il trailer della serie Sky Ridatemi mia Moglie