Angelina Mango entra nelle ricerche di Google 2024. La vincitrice del Festival di Sanremo non è solo prima in Italia, ma è entrata nella classifica mondiale. Secondo le statistiche raccolte da Google in Year in Search, nel 2024 la cantante è al decimo posto tra le parole più cercate al mondo. Ecco la classifica elaborata dall’azienda di Mountain View.

Ricerche Google 2024, Angelina Mango nei trend mondiali

Angelina Angelina si trova dietro nomi altisonanti della musica mondiale: alla ottava posizione troviamo Tracy Chapman, al quinto posto invece Justin Timberlake, sul podio ma in terza posizione ci sono i Linkin Park. A dominare la classifica nella sezione Entertainment: Musicians a livello globale c’è il rapper Puff Daddy, al centro delle inchieste per gli abusi e le violenze sessuali che lo hanno travolto. Angelina Mango conquista anche il vertice della sezione Personaggi nella classifica italiana. La noia, canzone che ha portato a Sanremo 2024 è in seconda posizione nelle ricerche Testo canzone. Ecco di seguito le classifiche italiane.

Le tendenze italiane del 2024

Ecco cosa hanno ricercato di più gli italiani su Google nel 2024.

Personaggi

Angelina Mango Kate Middleton Jasmine Paolini Ghali Geolier Imane Khelif Giovanni Allevi Donald Trump Mahmood Rose Villain

Addii

Sandra Milo Toto Schillaci Gigi Riva Paola Marella Alain Delon Luca Giurato Franco di Mare Luca Salvadori Liam Payne Shannen Doherty

Sport Olimpici

Ginnastica artistica Nuoto artistico Vela Arrampicata sportiva combinata Surf Skateboard Pallavolo femminile Pallavolo maschile Salto in alto Basketball

Film

Inside out 2 Saltburn Beetlejuice Povere creature Oppenheimer Perfect days Il ragazzo e l’airone Tutti tranne te Deadpool Joker 2

Serie TV

Baby Reindeer Fallout Emily in Paris The Perfect Couple Mare Fuori 4 I Leoni di Sicilia Lolita Lobosco House of the Dragon Maxton Hall Supersex

Cantanti

Angelina Mango Ghali Geolier Mahmood Rose Villain Fiorella Mannoia Ricchi e Poveri Gigliola Cinquetti Alessandra Amoroso Irama

Testo canzone

Tuta gold La noia Allucinazione collettiva Sinceramente Mariposa Storie brevi 100 messaggi La rondine Tu no Episodio d’amore

Ricette

Crumbl cookies Lenticchie Spatzle Funghi sott’olio Risotto alla monzese originale Capretto al forno Insalata di riso Smash burger Finocchi gratinati al forno Casatiello napoletano originale

Perché…?

Iran attacca Israele Protestano gli agricoltori Israele attacca il Libano Mew e Matthew hanno lasciato Amici Si morde la medaglia Pedalano su Luna Rossa Esonero De Rossi Genoa Juve a porte chiuse Pasqua cambia sempre Mbappé ha la maschera

Cosa significa…?

All eyes on Rafah Cumbia Frascheria Intersessuale Stop al genocidio Acustico Infibulata Dissing Geolier Anno bisestile

Cosa fare a…?

Durazzo Gubbio in un giorno Ronda Shanghai Fiuggi Spoleto in un giorno Cadice Marrakech in 3 giorni Santa Cruz de Tenerife Santorini in un giorno

Come vestirsi…?