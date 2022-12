Riccardo Fogli è stato squalificato dal Grande Fratello Vip: il motivo? Una bestemmia. I canali ufficiali social del programma condotto da Alfonso Signorini hanno diffuso un comunicato che dice:

“A causa di un’infelice espressione blasfema, il cantante è definitivamente squalificato dal gioco. Mediaset e Endemol Shine Italy si scusano con il pubblico per l’infelice espressione blasfema pronunciata da Riccardo Fogli nella Casa di Grande Fratello Vip. Il concorrente è stato squalificato dal gioco”.

Stamane vi abbiamo dato immediatamente notizia del fatto che Riccardo Fogli avesse pronunciato un’espressione che viola il regolamento del programma. Si tratta di “Orca Madonna” che è un intercalare che si usa spessissimo in Toscana, regione di provenienza del cantante. Non c’era sicuramente cattiva fede nel pronunciarla ma gli è sfuggita così come è capitato anche ad altri illustri ex gieffini, come Stefano Bettarini, Dennis Dosio e Marco Predolin. Vi mostriamo il momento esatto, attraverso un Tweet in cui il cantante ha pronunciato espressione infelice.

Raga ma ieri stava dicendo che lui non frequenta la gente che bestemmia e che quando sente una bestemmia si allontana e fa il segno della croce………..pic.twitter.com/3KWhY6rPCs — 🧜🏻‍♀️🧜🏻‍♀️amonoi (⊃。•́‿•̀。)⊃━✿✿✿✿✿✿ (@p4radiso) December 13, 2022

Riccardo Fogli si trovava in cucina con altri Vipponi, tra cui Wilma Goich, Gene Gnocchi e Antonino Spinalbese quando ha pronunciato la frase infelice che l’è valsa la squalifica. Sicuramente una dell’entrate ed uscite più veloci al Grande Fratello. Meno di 18 ore e già finita l’avventura dell’ex cantante dei Pooh nel loft di Cinecittà. Molti sul web ironizzano affermando che Fogli rimane un vincitore perché è riuscito ad entrare e farsi buttare fuori in meno di 24 ore. Un record che si gioca con Stefano Bettarini che fu squalificato per lo stesso motivo, dopo un paio di giorni.

Riccardo Fogli entra nella Casa, bestemmia e viene cacciato in meno di 24 ore. Un uomo fantastico, per me è il vincitore. #gfivip pic.twitter.com/xt09QmVHok — Emanuele (@EmanueleNovizio) December 13, 2022

Insomma, con queste bestemmie purtroppo molti personaggi si sono giocati una vera e propria occasione di visibilità e di rilancio della propria carriera. Non è il Caso di Fogli che è sempre sulla cresta dell’onda, ma molti hanno dovuto abbandonare il gioco e la speranza di una “nuova popolarità”.

Luca Vismara Vs Riccardo Fogli

Luca Vismara ex naufrago dell’Isola dei Famosi assieme a Riccardo Fogli si toglie qualche sassolino dalla scarpa, affidando ai social parole di fuoco contro Riccardo Fogli:

“Ciao Riccardo, ti auguro un buon Gf Vip. Tuo verme, testa di ca**o, viscido, bugiardo, infame, col costume verde da verme che prenderesti a pedate nel cu*o”, ha scritto su Twitter, ricordando tutti gli appellativi che Fogli aveva utilizzato contro di lui. Per poi continuare: “Non ce l’ho con Riccardo Fogli a caso. È una persona che ritenevo amica. Mi ha rivolto però parole troppo pesanti (“lo prenderei a calci in cu*o”, “deve farsi curare”). Bastava: “scusa”. Mai fatto. Quindi, lascia che io ricordi chi sei. Con le tue parole”.

Ciao Riccardo,

ti auguro un buon #GFVIP. Tuo verme, testa di cazzo, viscido, bugiardo, infame, col costume verde da verme che prenderesti a pedate nel culo. — Luca Vismara (@LucaVismara) December 12, 2022

Insomma, l’avventura del Grande Fratello Vip, per Riccardo Fogli finisce qui.