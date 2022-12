Ieri sera, Riccardo Fogli è entrato dalla Porta Rossa come nuovo concorrente del Grande Fratello Vip. Il toscanaccio autore di molte canzoni di successo, ha però commesso un errore, che ahimè, accomuna molti che vengono proprio dalla Toscana. L’uso dell’intercalare, “Por*a Madonna” o “Por*o Dio” si usano con molta frequenza e come sapete, sono da considerarsi bestemmie. Nella Casa Più spiata D’Italia, la squalifica in questi casi, è d’obbligo, o perlomeno negli anni passati è stato così.

Raga ma ieri stava dicendo che lui non frequenta la gente che bestemmia e che quando sente una bestemmia si allontana e fa il segno della croce………..pic.twitter.com/3KWhY6rPCs — 🧜🏻‍♀️🧜🏻‍♀️amonoi (⊃。•́‿•̀。)⊃━✿✿✿✿✿✿ (@p4radiso) December 13, 2022

Tecnicamente non sarebbe proprio una bestemmia, perché nel Tweet qui sopra, si sente chiaramente che Fogli dice “Orca Mado” quindi non c’è una parolaccia accompagnata alla parola Madonna. Tuttavia, questa stessa espressione è stata usata da Stefano Bettarini e Marco Predolin – che usò invece – “Mannaggia a Maronna” e in entrambi casi è scattata la SQUALIFICA. Cosa succederà quindi a Fogli? Non ci resta che aspettare la puntata di Sabato 17 dicembre per sapere che decisione prenderà la produzione. Ecco Il Video Mediaset.