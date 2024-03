Due dei migliori interpreti del panorama cinematografico hollywoodiano, Sandra Bullock e Ryan Reynolds, danno vita ad una commedia romantica simpatica e per niente sdolcinata in Ricatto d’amore, diretta da Anne Fletcher nel 2009. Del resto al Bullock, si sa, dà il meglio di sé proprio in questo tipo di pellicole ed il partner, in tal caso, risulta perfettamente all’altezza.

Dunque non perdetevi questo film, o magari riguardatelo se lo avete già visto: va in onda nella prima serata di Mercoledì 6 Marzo su Rai Uno. Le curiosità da sapere ve le diciamo noi di seguito.

Ricatto d’amore: la trama in breve e il cast

New York. Margaret Tate, una potente ed efficiente, nonché scorbutica, donna manager canadese, rischia di essere rimpatriata. Per evitare che ciò accada, costringe il suo giovane assistente a fingere di avere una relazione amorosa con lei. Lui accetta, ma pone delle condizioni. Tra i due comincia dunque un rapporto forzato, ma poi…

Oltre a Sandra Bullock e Ryan Reynolds nei ruoli principali, nel cast troviamo anche, fra gli altri, Mary Steenburgen, Craig T. Nelson, Betty White, Denis O’Hare, Malin Akerman, Oscar Nuñez, Aasif Mandvi, Michael Mosley, Maureen Keiller e Dale Place.

Le curiosità principali sul film

Queste sono le curiosità imperdibili che riguardano Ricatto d’amore: